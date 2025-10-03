У мережі з'явилося унікальне фото Су-75 Checkmate: чому "засвітили" новітній винищувач РФ

У соціальних мережах з'явилося рідкісне зображення російського винищувача Су-75 Checkmate поруч із Су-57. Знімок, опублікований користувачами в X, викликав хвилю інтересу до програми, яку тривалий час супроводжували сумніви щодо термінів і фінансування.

На відміну від колишніх рекламних макетів літака, фото вказує на можливі його реальні випробування, а не на статичну демонстрацію. Таку думку висловив оглядач і військовий аналітик Army Recognition Теоман Ніканчі.

Що відомо про Су-75

Су-75 розроблений компанією "Сухой" як легкий однодвигуновий багатоцільовий винищувач п'ятого покоління з низькою радіолокаційною помітністю. За заявленими характеристиками, його максимальна швидкість становить до 2 Маха, бойове навантаження — близько 7400 кг, а дальність польоту — до 3000 км. Літак позиціонується як більш доступна альтернатива винищувача Су-57 і конкурент F-35, а також китайському FC-31 на експортних ринках.

Ключовим елементом проєкту залишається двигун АЛ-51Ф-1, який, за заявами розробників, має бути легшим і ефективнішим за попередників. Його впровадження визначить баланс між дальністю польоту, корисним навантаженням і стелс-характеристиками літака.

Су-75 виходить з ангара?

Появу фотографії з наземним персоналом і технікою, що встановлює упори під колеса, експерти розцінюють як можливу ознаку підготовки до руліжних випробувань або навіть до першого польоту. Причому наявність поруч літака Су-57 свідчить на користь версії про координовані перевірки техніки та порівняльні випробування.

Якщо підтвердження випробувань все ж відбудуться, це стане ключовим сигналом для експортних замовників і регіональних військових аналітиків, зазначає Ніканчі. А потенційне спільне виробництво з Білоруссю, про яке повідомлялося раніше, посилює стратегічне значення програми, особливо в контексті кордонів з НАТО.

Раніше американський аналітик Калеб Ларсон у статті для 19FortyFive написав, що проєкт російського легкого стелс-винищувача Су-75, презентований 2021 року як альтернатива американським F-35 і F-22, може так і не перейти від стадії макета до реального льотного зразка. За його словами, через понад три роки після гучної презентації Су-75 залишається виключно демонстратором концепції.