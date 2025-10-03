В сети появилось уникальное фото Су-75 Checkmate: почему "засветили" новейший истребитель РФ

В социальных сетях появилось редкое изображение российского истребителя Су-75 Checkmate рядом с Су-57. Снимок, опубликованный пользователями в X, вызвал волну интереса к программе, которую долгое время сопровождали сомнения относительно сроков и финансирования.

В отличие от прежних рекламных макетов самолета, фото указывает на возможные его реальные испытания, а не на статическую демонстрацию. Такое мнение высказал обозреватель и военный аналитик Army Recognition Теоман Никанчи.

Что известно о Су-75

Су-75 разработан компанией "Сухой" как легкий однодвигательный многоцелевой истребитель пятого поколения с низкой радиолокационной заметностью. По заявленным характеристикам, его максимальная скорость составляет до 2 Маха, боевая нагрузка — около 7400 кг, а дальность полета — до 3000 км. Самолет позиционируется как более доступная альтернатива истребителя Су-57 и конкурент F-35, а также китайскому FC-31 на экспортных рынках.

Ключевым элементом проекта остается двигатель AЛ-51Ф-1, который, по заявлениям разработчиков, должен быть легче и эффективнее предшественников. Его внедрение определит баланс между дальностью полета, полезной нагрузкой и стелс-характеристиками самолета.

Су-75 выходит из ангара?

Появление фотографии с наземным персоналом и техникой, устанавливающей упоры под колеса, эксперты расценивают как возможный признак подготовки к рулежным испытаниям или даже к первому полету. Причем наличие рядом самолета Су-57 свидетельствует в пользу версии о координированных проверках техники и сравнительных испытаниях.

Если подтверждения испытаний все же последуют, это станет ключевым сигналом для экспортных заказчиков и региональных военных аналитиков, отмечает Никанчи. А потенциальное совместное производство с Беларусью, о котором сообщалось ранее, усиливает стратегическое значение программы, особенно в контексте границ с НАТО.

Ранее американский аналитик Калеб Ларсон в статье для 19FortyFive написал, что проект российского легкого стелс-истребителя Су-75, представленный в 2021 году как альтернатива американским F-35 и F-22, может так и не перейти от стадии макета к реальному летному образцу. По его словам, по прошествии более трех лет после громкой презентации Су-75 остается исключительно демонстратором концепции.