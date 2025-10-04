Удари по енергетиці України: група G7+ провела екстрене засідання

У зв'язку з посиленням атак ЗС РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури Координаційна група G7+ має термінове засідання.

У ньому взяли участь понад 100 представників різних країн і міжнародних організацій, зокрема США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та інші, повідомили в Міністерстві енергетики України.

Українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки, спрямованої, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу, а також цивільної інфраструктури.

"Це очевидна спроба позбавити українців світла і тепла в осінньо-зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну в темряву напередодні нового опалювального сезону", — заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

За його словами, понад три з половиною роки повномасштабної збройної агресії РФ міжнародні партнери України надавали значну підтримку українському енергетичному сектору. Завдяки отриманому обладнанню та фінансовій допомозі вдалося успішно пройти три попередні воєнні зими та оперативно проводити необхідні ремонти.

Зараз, коли атаки знову посилилися, Україна знову потребує посилення підтримки з боку партнерів.

Особлива потреба — у системах фізичного та протиповітряного захисту, потребах у закупівлі додаткових обсягів газу, та енергетичному обладнанні для відновлення та ремонтів.

Андарак висловив сподівання на продовження підтримки партнерів, посилення санкційного тиску на РФ і подякував партнерам за їхні донорські внески.

Представники G7+ зі свого боку запевнили Україну в подальшій підтримці та домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.

Координаційна група з питань енергетики G7+

G7+ було створено в листопаді 2022 року для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури.

Членами цієї групи є Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, США та Європейський Союз, Energy Секретаріат Товариства, Група Світового банку, Група Світового банку.

