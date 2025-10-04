Удары по энергетике Украины: группа G7+ провела экстренное заседание

В связи с усилившимися атаками ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Координационная группа G7+ срочное заседание.

Related video

В нем участвовали более 100 представителей разных стран и международных организаций, в том числе США, Канада, Германия, Нидерланды, Франция, Еврокомиссия, ЕБРР, Секретариат Энергетического Сообщества и другие, сообщили в Министерстве энергетике Украины.

Украинская сторона подробно проинформировала международных партнеров о последствиях атаки, направленной, в частности, на объекты нефтегазового комплекса, а также гражданской инфраструктуры.

"Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период. Россияне не отказались от намерений погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона", – заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

По его словам, более трех с половиной лет полномасштабной вооруженной агрессии РФ международные партнеры Украины оказывали значительную поддержку украинскому энергетическому сектору. Благодаря полученному оборудованию и финансовой помощи удалось успешно пройти три предыдущих военных зимы и оперативно проводить необходимые ремонты.

Сейчас, когда атаки снова усилились, Украина снова нуждается в усилении поддержки со стороны партнеров.

Особая потребность – в системах физической и противовоздушной защиты, потребностях в закупке дополнительных объемов газа, и энергетическом оборудовании для восстановления и ремонтов.

Андарак выразил надежду на продолжение поддержки партнеров, усиление санкционного давления на РФ и поблагодарил партнеров за их донорские взносы.

Представители G7+ в свою очередь заверили Украину в дальнейшей поддержке и договорились провести дополнительную встречу в ближайшее время для координации дальнейших совместных действий.

Координационная группа по вопросам энергетики G7+

G7+ была создана в ноябре 2022 года для координации и мобилизации доноров в помощи Украине, в том числе восстановления и защиты ее энергетической инфраструктуры.

Членами этой группы являются Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания, США и Европейский Союз, Energy Секретариат Общества, Группа Всемирного банка, Группа Всемирного банка.

Напомним, в Шостке из-за повреждения газораспределительной подстанции людей просят ограничить потребление газа.

Ранее также сообщалось, что Полтавская область пережила крупнейшую атаку на объекты энергетики с начала войны.