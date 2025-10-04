Урсула фон дер Ляєн емоційно відреагувала на удари Росії по Шостці

Удари ЗС РФ по пасажирських потягах у Шостці Сумської області вдень 4 жовтня шокували главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

У себе в Х вона поділилася твітом президента України Володимира Зеленського з кадрами палаючого поїзда і назвала дії Росії варварством.

"Шокуючі сцени, що розгортаються на залізничній станції Шостка, демонструють нерозсудливість і постійну готовність Росії нападати на мирних жителів. ЄС та його глобальні партнери мають продовжувати посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті не погодиться на справедливий і міцний мир", — ідеться в повідомленні.

Тимчасом стало відомо, що є перший загиблий. Під час огляду пошкодженого потяга поліцейські виявили тіло 71-річного чоловіка, повідомили в ДСНС.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, до лікарень доправили вісьмох осіб: сімох пасажирів і провідницю. Стан одного з потерпілих лікарі оцінюють як важкий.

Також поранено 44-річну матір і трьох її синів, молодшому з яких 7 років, а старшому – 14.

У зв'язку з почастішанням атак на рухомий склад, в УЗ вирішили перебудувати маршрути в прифронтових регіонах, щоб знизити ризики.

В Офісі Генпрокурора України розповіли, що за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 4 жовтня ЗС РФ вдарили безпілотниками по пасажирських поїздах на вокзалі в Шостці Сумської області. Це сталося о 10:50. Постраждали поїзди сполученням "Шостка - Київ" і приміський потяг "Терещенська - Новгород-Сіверський", які готувалися до відправлення.

Незабаром після першого удару російські окупанти завдали повторного. У цей час проводилася евакуація постраждалих.