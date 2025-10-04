Урсула фон дер Ляйен эмоционально отреагировала на удары России по Шостке

Удары ВС РФ по пассажирским поездам в Шостке Сумской области днем 4 октября шокировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

У себя в Х она поделилась твитом президента Украины Владимира Зеленского с кадрами горящего поезда и назвала действия России варварством.

"Шокирующие сцены, разворачивающиеся на железнодорожной станции Шостка, демонстрируют безрассудство и постоянную готовность России нападать на мирных жителей. ЕС и его глобальные партнеры должны продолжать усиливать давление на Россию, пока она наконец не согласится на справедливый и прочный мир", – говорится в сообщении.

Тем временем стало известно, что есть первый погибший. Во время осмотра поврежденного поезда полицейские обнаружили тело 71-летнего мужчины, сообщили в ГСЧС.

По словам главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, в больницы доставлены восемь человек: семь пассажиров и проводница. Состояние одного из потерпевших врачи оценивают как тяжелое.

Также ранена 44-летняя мать и трое ее сыновей, младшему из которых 7 лет, а старшему – 14.

В связи с участившимися атаками на движимый состав, в УЗ решили перестроить маршруты в прифронтовых регионах, чтобы снизить риски.

В Офисе Генпрокурора Украины рассказали, что при процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 4 октября ВС РФ ударили беспилотниками по пассажирским поездам на вокзале в Шостке Сумской области. Это произошло в 10:50. Пострадали поезда сообщением "Шостка - Киев" и пригородный поезд "Терещенская - Новгород-Северский", которые готовились к отправлению.

Вскоре после первого удара российские оккупанты нанесли повторный. В это время проводилась эвакуация пострадавших.