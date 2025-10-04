Маршруты в прифронтовые города перестроят после ударов по поездам, – "Укрзализныця"

"Укрзализныця" рассматривает возможность перестроить маршруты в прифронтовых регионах из-за «охоты» ВС РФ на подвижный состав у участившиеся удары по вокзалам и железным дорогам.

Related video

Это необходимо для того, что чтобы уменьшить дальнейшие риски, рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире телемарафона.

"Это наши прифронтовые регионы, которые подвергаются атакам ежедневно. Но принципиально важно продолжать сообщение с этими городами… Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности", – сказал он.

Александр Перцовский прокомментировал атаки ВС РФ по Шостке

Перцовский констатирует, что противник продолжает прицельно бить по локомотивам и вагонам, поэтому просит пассажиров не игнорировать указания поездных бригад и сотрудников вокзалов.

Последствия атаки ВС РФ на пассажирский поезд в Шостке Фото: Нацполиция Украины

"Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", – добавил глава "УЗ".

Напомним, 4 октября ВС РФ ударили беспилотниками по пассажирским поездам на вокзале в Шостке Сумской области. Пострадали поезда сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд "Терещенская — Новгород-Северский".

Вскоре после первого удара российские оккупанты нанесли повторный.

В результате атаки пострадали не менее 30 человек. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщал о том, что в больницы доставлены восемь потерпевших, один человек – в тяжелом состоянии.

Среди раненых – 44-летняя женщина и трое ее сыновей, которым 7, 11 и 14 лет. Старший ребенок – в состоянии средней тяжести.

Армия страны-агрессора продолжает бить по Шостке, и в городе уже нет света, воды и газа.

Напомним, ночью 2 октября россияне массированно ударили по депо "Укрзалізниці" в Одессе дронами.

Ранее сообщалось, что "Флеш" назвал основные цели "Шахедов" с онлайн управлением, а также рассказал, как можно противостоять новым атакам.