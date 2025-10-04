Маршруты в прифронтовые города перестроят после ударов по поездам, – "Укрзализныця"
"Укрзализныця" рассматривает возможность перестроить маршруты в прифронтовых регионах из-за «охоты» ВС РФ на подвижный состав у участившиеся удары по вокзалам и железным дорогам.
Это необходимо для того, что чтобы уменьшить дальнейшие риски, рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире телемарафона.
"Это наши прифронтовые регионы, которые подвергаются атакам ежедневно. Но принципиально важно продолжать сообщение с этими городами… Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности", – сказал он.
Перцовский констатирует, что противник продолжает прицельно бить по локомотивам и вагонам, поэтому просит пассажиров не игнорировать указания поездных бригад и сотрудников вокзалов.
"Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", – добавил глава "УЗ".
Напомним, 4 октября ВС РФ ударили беспилотниками по пассажирским поездам на вокзале в Шостке Сумской области. Пострадали поезда сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд "Терещенская — Новгород-Северский".
Вскоре после первого удара российские оккупанты нанесли повторный.
В результате атаки пострадали не менее 30 человек. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщал о том, что в больницы доставлены восемь потерпевших, один человек – в тяжелом состоянии.
Среди раненых – 44-летняя женщина и трое ее сыновей, которым 7, 11 и 14 лет. Старший ребенок – в состоянии средней тяжести.
Армия страны-агрессора продолжает бить по Шостке, и в городе уже нет света, воды и газа.
Напомним, ночью 2 октября россияне массированно ударили по депо "Укрзалізниці" в Одессе дронами.
Ранее сообщалось, что "Флеш" назвал основные цели "Шахедов" с онлайн управлением, а также рассказал, как можно противостоять новым атакам.