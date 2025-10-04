"Я предупреждал": после удара по вокзалу Шостки "Флеш" объяснил, как можно противостоять новым атакам

После атаки на пассажирский поезд в Шостке Сумской области 4 октября эксперт по системам РЭБ Сергей "Флеш" напомнил, что предупреждал об угрозе ударов новыми "Шахедами" с онлайн-управлением по железной дороге. Он объяснил, что могло бы помочь противостоять обстрелам вокзалов в Украине.

Ударом по вокзалу Шостки российские атаки на железнодорожную инфраструктуру не ограничатся, предупредил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в заметке в своем Telegram-канале. По его словам, необходимо срочно проводить контрмеры, чтобы предотвратить новые трагедии.

"1 октября я предупредил всех, что под атакой шахедов теперь будет железная дорога. Это означало, что немедленно нужен комплекс организационных контрмер", — написал специалист.

По мнению "Флеша", для противодействия российским обстрелам поездов необходимо монтировать на локомотивы специальные средства радиоэлектронной борьбы, менять графики движения поездов и переносить пункты их остановок. Также, по мнению Сергея Бескрестнова, помочь предотвращать вражеские атаки на вокзалы может взаимодействие машинистов "Укрзалізниці" с операторами системы "Вираж-планшет", которая собирает, анализирует и отображает информация о воздушных угрозах для подразделений противовоздушной обороны.

"Флеш" призывает принимать контрмеры после атаки РФ на вокзал в Шостке Фото: скриншот

За несколько дней до обстрела пассажирского поезда в Шостке "Флеш" предупреждал, что основной целью "Шахедов" с онлайн-управлением, которые начали применять россияне, станет железнодорожная инфраструктура и групповые транспортные перевозки. По его словам, практическая дальность применения таких беспилотников достигает 200 км, однако технология позволяет достичь и 400 км.

Удар по вокзалу Шостки: что известно

ВС РФ ударили по пассажирскому поезду в Шостке около 11:50 4 октября. Врио главы Шосткинской районной военной администрации Оксана Тарасюк сообщала, что от атаки пострадали около 30 человек.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказывал, что во время атаки на поезд в Шостке россияне сначала ударили по локомотиву пригородного поезда "Терещенская — Новоград-Северский", а затем нанесли второй удар по электровозу поезда "Киев — Шостка" в момент, когда началась эвакуация людей. Ранения получили в частности кассирша пригородного поезда и трое детей, госпитализированы по меньшей мере 8 пострадавших в Шостке.