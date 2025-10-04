"Я попереджав": після удару по вокзалу Шостки "Флеш" пояснив, як можна протистояти новим атакам

Після атаки на пасажирський поїзд в Шостці Сумської області 4 жовтня експерт із систем РЕБ Сергій "Флеш" нагадав, що попереджав про загрозу ударів новими "Шахедами" з онлайн-керуванням по залізниці. Він пояснив, що могло б допомогти протистояти обстрілам вокзалів в Україні.

Ударом по вокзалу Шостки російські атаки на залізничну інфраструктуру не обмежаться, попередив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в дописі у своєму Telegram-каналі. За його словами, необхідно терміново проводити контрзаходи, щоб запобігти новим трагедіям.

"1 жовтня я попередив усіх, що під атакою Шахедами тепер буде залізниця. Це означало, що негайно потрібен комплекс організаційних контрзаходів", — написав фахівець.

На погляд "Флеша", для протидії російським обстрілам поїздів необхідно монтувати на локомотиви спеціальні засоби радіоелектронної боротьби, змінювати графіки руху потягів і переносити пункти їхніх зупинок. Також, на думку Сергія Бескрестнова, допомогти запобігати ворожим атакам на вокзали може взаємодія машиністів "Укрзалізниці" з операторами системи "Віраж-планшет", яка збирає, аналізує та відображає інформація про повітряні загрози для підрозділів протиповітряної оборони.

"Флеш" закликає вживати контрзаходів після атаки РФ на вокзал в Шостці Фото: скриншот

За кілька днів до обстрілу пасажирського поїзда в Шостці "Флеш" попереджав, що основною ціллю "Шахедів" з онлайн-керуванням, які почали застосовувати росіяни, стане залізнична інфраструктура та групові транспортні перевезення. За його словами, практична дальність застосування таких безпілотників сягає 200 км, однак технологія дозволяє досягти і 400 км.

Удар по вокзалу Шостки: що відомо

ЗС РФ ударили по пасажирському поїзду в Шостці близько 11:50 4 жовтня. Т.в.о. голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк повідомляла, що від атаки постраждали близько 30 людей.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповідав, що під час атаки на поїзд у Шостці росіяни спочатку вдарили по локомотиву приміського поїзда "Терещенська — Новоград-Сіверський", а потім завдали другого удару по електровозу потяга "Київ — Шостка" в момент, коли почалася евакуація людей. Поранення дістали зокрема касирка приміського поїзда та троє дітей, госпіталізовано щонайменше 8 постраждалих у Шостці.