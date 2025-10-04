Маршрути в прифронтові міста перебудують після ударів по поїздах, — "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" розглядає можливість перебудувати маршрути в прифронтових регіонах через "полювання" ЗС РФ на рухомий склад через почастішання ударів по вокзалах і залізницях.

Це необхідно для того, щоб зменшити подальші ризики, розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

"Це наші прифронтові регіони, які піддаються атакам щодня. Але принципово важливо продовжувати сполучення з цими містами... Перебудовуємо певним чином, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити ризики безпеки", — сказав він.

Перцовський констатує, що противник продовжує прицільно бити по локомотивах і вагонах, тож просить пасажирів не ігнорувати вказівки поїзних бригад і співробітників вокзалів.

"Певні ділянки будуть проходити автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики", — додав глава "УЗ".

Нагадаємо, 4 жовтня ЗС РФ вдарили безпілотниками по пасажирських поїздах на вокзалі в Шостці Сумської області. Постраждали поїзди сполученням "Шостка-Київ" і приміський поїзд "Терещенська — Новгород-Сіверський".

Невдовзі після першого удару російські окупанти завдали повторного.

Унаслідок атаки постраждали щонайменше 30 осіб. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про те, що до лікарень доправили вісьмох потерпілих, одна людина — у важкому стані.

Серед поранених — 44-річна жінка та троє її синів, яким 7, 11 і 14 років. Старша дитина — у стані середньої тяжкості.

Армія країни-агресора продовжує бити по Шостці, і в місті вже немає світла, води та газу.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня росіяни масовано вдарили по депо "Укрзалізниці" в Одесі дронами.

Раніше повідомлялося, що "Флеш" назвав основні цілі "Шахедів" з онлайн управлінням, а також розповів, як можна протистояти новим атакам.