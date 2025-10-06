Китай відповів на F-22 США: на що здатен новий безхвостовий стелс-винищувач J-50 (фото)
Наприкінці вересня в мережу потрапили фотографії новітнього китайського стелс-винищувача J-50, які викликали активне обговорення серед військових аналітиків. На думку західних фахівців, машина може стати частиною майбутнього комплексу винищувачів наступного покоління для ВПС Китаю.
Зображення новітнього китайського літака потрапили в поле зору Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI). Він зазначає, що форма J-50 демонструє прагнення Китаю поліпшити стелс-характеристики в широкому діапазоні частот. Відмова від похилих вертикальних стабілізаторів свідчить про спробу створити "істинний винищувач шостого покоління" з мінімальною радіолокаційною сигнатурою.
J-50 — особливості конструкції
Літак від Shenyang Aircraft Corporation має суцільноповоротні закінцівки крила, двокоординатні сопла з керованим вектором тяги та повітрозабірники без перепускних клапанів. Винищувач також має двоколісне носове шасі та низькопрофільний ліхтар одномісної кабіни, що вказує на прагнення конструкторів мінімізувати радіолокаційну помітність.
Бронк пояснює, що векторні сопла, аналогічні тим, що використовуються на американському F-22 Raptor, дають змогу компенсувати відсутність традиційного вертикального оперення і покращують керованість.
"Конструкція має дуже низький опір, а за умови використання навіть двох сучасних двигунів класу WS-10C літак, імовірно, матиме значні можливості надзвукового крейсерського польоту на великих висотах, що дасть змогу збільшити дальність польоту та дальність польоту ракет", — наголосив Бронк.
Інтерес викликає і двоколісна носова стійка шасі, що, на думку Бронка, може вказувати на опрацювання палубної версії для авіаносців. Однак він застеріг, що безхвоста схема може ускладнити зліт і посадку на коротких смугах, обмеживши кути атаки та маневреність.Важливо
Зі свого боку авіаційний експерт Андреас Рупрехт вважає, що J-50 може замінити застарілі бомбардувальники Xi'an, винищувачі Chengdu J-10 і Shenyang J-11, зберігаючи при цьому достатній внутрішній об'єм для пального та озброєння, для якого передбачено два відсіки в нижній частині фюзеляжу.
На закінчення експерти зазначають, що подальший розвиток проєкту J-50 тісно пов'язаний з успіхом китайських безпілотних систем — "ведених дронів", що діють спільно з пілотованими винищувачами. Китай уже продемонстрував п'ять таких моделей, а також продовжує роботу над бомбардувальником H-20 і новим великим БПЛА GJ-X, поміченим на західних авіабазах країни.
Нагадаємо, за інформацією західних експертів, Китай активно тестує свій новітній винищувач J-50. На початку квітня з'явилися фото, що підтверджують роботу китайських інженерів над новітньою машиною.