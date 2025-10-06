Китай відповів на F-22 США: на що здатен новий безхвостовий стелс-винищувач J-50 (фото)

Наприкінці вересня в мережу потрапили фотографії новітнього китайського стелс-винищувача J-50, які викликали активне обговорення серед військових аналітиків. На думку західних фахівців, машина може стати частиною майбутнього комплексу винищувачів наступного покоління для ВПС Китаю.

Related video

Зображення новітнього китайського літака потрапили в поле зору Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI). Він зазначає, що форма J-50 демонструє прагнення Китаю поліпшити стелс-характеристики в широкому діапазоні частот. Відмова від похилих вертикальних стабілізаторів свідчить про спробу створити "істинний винищувач шостого покоління" з мінімальною радіолокаційною сигнатурою.

J-50 — особливості конструкції

Літак від Shenyang Aircraft Corporation має суцільноповоротні закінцівки крила, двокоординатні сопла з керованим вектором тяги та повітрозабірники без перепускних клапанів. Винищувач також має двоколісне носове шасі та низькопрофільний ліхтар одномісної кабіни, що вказує на прагнення конструкторів мінімізувати радіолокаційну помітність.

Китайський стелс-винищувач J-50 Фото: Відкриті джерела

Бронк пояснює, що векторні сопла, аналогічні тим, що використовуються на американському F-22 Raptor, дають змогу компенсувати відсутність традиційного вертикального оперення і покращують керованість.

"Конструкція має дуже низький опір, а за умови використання навіть двох сучасних двигунів класу WS-10C літак, імовірно, матиме значні можливості надзвукового крейсерського польоту на великих висотах, що дасть змогу збільшити дальність польоту та дальність польоту ракет", — наголосив Бронк.

Інтерес викликає і двоколісна носова стійка шасі, що, на думку Бронка, може вказувати на опрацювання палубної версії для авіаносців. Однак він застеріг, що безхвоста схема може ускладнити зліт і посадку на коротких смугах, обмеживши кути атаки та маневреність.

Важливо

У США визнали, що Китай міг випередити Захід у створенні літака 6-го покоління

Зі свого боку авіаційний експерт Андреас Рупрехт вважає, що J-50 може замінити застарілі бомбардувальники Xi'an, винищувачі Chengdu J-10 і Shenyang J-11, зберігаючи при цьому достатній внутрішній об'єм для пального та озброєння, для якого передбачено два відсіки в нижній частині фюзеляжу.

На закінчення експерти зазначають, що подальший розвиток проєкту J-50 тісно пов'язаний з успіхом китайських безпілотних систем — "ведених дронів", що діють спільно з пілотованими винищувачами. Китай уже продемонстрував п'ять таких моделей, а також продовжує роботу над бомбардувальником H-20 і новим великим БПЛА GJ-X, поміченим на західних авіабазах країни.

Нагадаємо, за інформацією західних експертів, Китай активно тестує свій новітній винищувач J-50. На початку квітня з'явилися фото, що підтверджують роботу китайських інженерів над новітньою машиною.