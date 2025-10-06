Китай ответил на F-22 США: на что способен новый бесхвостовой стелс-истребитель J-50 (фото)

В конце сентября в сеть попали фотографии новейшего китайского стелс-истребителя J-50, которые вызвали активное обсуждение среди военных аналитиков. По мнению западных специалистов, машина может стать частью будущего комплекса истребителей следующего поколения для ВВС Китая.

Изображения новейшего китайского самолета попали в поле зрения Джастина Бронка, старшего научного сотрудника Королевского института оборонных исследований (RUSI). Он отмечает, что форма J-50 демонстрирует стремление Китая улучшить стелс-характеристики в широком диапазоне частот. Отказ от наклонных вертикальных стабилизаторов, говорит о попытке создать "истинный истребитель шестого поколения" с минимальной радиолокационной сигнатурой.

J-50 — особенности конструкции

Самолет от Shenyang Aircraft Corporation имеет цельноповоротные законцови крыла, двухкоординатные сопла с управляемым вектором тяги и воздухозаборники без перепускных клапанов. Истребитель также имеет двухколесное носовое шасси и низкопрофильный фонарь одноместной кабины, что указывает на стремление конструкторов минимизировать радиолокационную заметность.

Китайский стелс-истребитель J-50 Фото: Открытые источники

Бронк поясняет, что векторные сопла, аналогичные тем, что используются на американском F-22 Raptor, позволяют компенсировать отсутствие традиционного вертикального оперения и улучшают управляемость.

"Конструкция обладает очень низким сопротивлением, а при использовании даже двух современных двигателей класса WS-10C самолет, вероятно, будет обладать значительными возможностями сверхзвукового крейсерского полета на больших высотах, что позволит увеличить дальность полета и дальность полета ракет", — подчеркнул Бронк.

Интерес вызывает и двухколесная носовая стойка шасси, что, по мнению Бронка, может указывать на проработку палубной версии для авианосцев. Однако он предостерег, что бесхвостая схема может осложнить взлет и посадку на коротких полосах, ограничив углы атаки и маневренность.

Важно

В США признали, что Китай мог опередить Запад в создании самолета 6-го поколения

В свою очередь авиационный эксперт Андреас Рупрехт считает, что J-50 может заменить устаревающие бомбардировщики Xi’an, истребители Chengdu J-10 и Shenyang J-11, сохраняя при этом достаточный внутренний объем для топлива и вооружения для которого предусмотрены два отсека в нижней части фюзеляжа.

В заключение эксперты отмечают, что дальнейшее развитие проекта J-50 тесно связано с успехом китайских беспилотных систем — "ведомых дронов", действующих совместно с пилотируемыми истребителями. Китай уже продемонстрировал пять таких моделей, а также продолжает работу над бомбардировщиком H-20 и новым крупным БПЛА GJ-X, замеченным на западных авиабазах страны.

Напомним, по информации западных экспертов, Китай активно тестирует свой новейший истребитель J-50. В начале апреля появились фото, подтверждающие работу китайских инженеров над новейшей машиной.