€500 — на місці, €15000 — після оформлення: військовий озвучив "прайс" на відкуп від ТЦК (відео)

Якщо у військовозобов'язаного є гроші, він нібито може відкупитися від ТЦК на будь-якому етапі, щоб уникнути мобілізації.

Related video

Ціна залежить тільки від того, на якій стадії в Територіальному центрі комплектації та соціальної допомоги перебуває громадянин, розповів український військовослужбовець, старший лейтенант Національної гвардії України Владислав Стоцький. Відповідне відео опублікував в Instagram "Херсон оперативний".

Стоцький, Герой України, нагороджений у травні 2025 року президентом України Володимиром Зеленським орденом "Золота Зірка", озвучив цінник, про який почув в Ужгороді.

"Коли тебе ТЦК хапають за руку — 500 євро і тебе відпускають. Саджають у бус — 1000 євро. Привозять у ТЦК, оформляють документи — 10 000 євро, привозять у військкомат — 15 000 євро", — поділився військовий.

За його словами, від такої несправедливості стає не по собі.

"Трохи кипить моя кров від цих слів. Хіба це справедливо? Чому воювати і вмирати має бідний, а той, хто може відкупитися, буде відкуповуватися? Ні, має бути справедливість", — наголосив гість ефіру.

Влад Стоцький — досвідчений військовий, незважаючи на свій вік у 26 років. Відучившись на стоматолога, він зрозумів, що це — не його стезя, і в 20 років підписав контракт із Нацгвардією України. Війна застала його в Харкові. У листопаді 2024 року захисник в інтерв'ю hromadske розповів, як 68 днів тримав бойові позиції в оточенні. Це відбувалося влітку на Донеччині.

На момент написання матеріалу в Ужгородському ТЦК і СП поки ніяк не прокоментували озвучену Стоцьким інформацію про розцінки.

Тим часом у Сухопутних військах ЗС України заявили, що 173 зі 192 інцидентів із порушеннями співробітниками ТЦК і СП, про які повідомляли у вересні, виявилися неправдивими. За їхніми словами, підтвердилося тільки 19 випадків, за якими вже розпочато перевірку. Це становить лише 10% від загальної кількості.

Раніше українська блогерка і волонтерка Олена Мандзюк заявила, що зрив мобілізації зумовлений, зокрема, й поширенням російської пропаганди про масові затримання чоловіків працівниками ТЦК.

Вона закликала не поширювати інформаційні вкидання, які дискредитують роботу ТЦК, додавши, що без діяльності цих центрів лінія фронту вже могла б бути набагато ближчою до столиці.

Також повідомлялося, що народний депутат Олександр Федієнко розповів про проблеми із зарплатою працівників ТЦК.