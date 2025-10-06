€500 — на месте, €15000 — после оформления: военный озвучил "прайс" на откуп от ТЦК (видео)

Если у военнообязанного есть деньги, он якобы может откупиться от ТЦК на любом этапе, чтобы избежать мобилизации.

Цена зависит только от того, на какой стадии в Территориальном центре комплектации и социальной помощи находится гражданин, рассказал украинский военнослужащий, старший лейтенант Национальной гвардии Украины Владислав Стоцкий. Соответствующее видео опубликовал в Instagram "Херсон оперативный".

Стоцкий, Герой Украины, награжденный в мае 2025 года президентом Украины Владимиром Зеленским орденом "Золотая Звезда", озвучил ценник, о котором услышал в Ужгороде.

"Когда тебя ТЦК хватают за руку — 500 евро и тебя отпускают. Сажают в бус – 1000 евро. Привозят в ТЦК, оформляют документы – 10 000 евро, привозят в военкомат – 15 000 евро", – поделился военный.

По его словам, от такой несправедливости становится не по себе.

"Немного кипит моя кровь от этих слов. Разве это справедливо? Почему воевать и умирать должен бедный, а тот, кто может откупиться, будет откупаться? Нет, должна быть справедливость", – подчеркнул гость эфира.

Влад Стоцкий – опытный военный, несмотря на свой возраст в 26 лет. Отучившись на стоматолога, он понял, что это – не его стезя, и в 20 лет подписал контракт с Нацгвардией Украины. Война застала его в Харькове. В ноябре 2024 года защитник в интервью hromadske рассказал, как 68 дней держал боевые позиции в окружении. Это происходило летом в Донецкой области.

На момент написания материала в Ужгородском ТЦК и СП пока никак не прокомментировали озвученную Стоцким информацию о расценках.

Тем временем в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что 173 из 192 инцидентов с нарушениями сотрудниками ТЦК и СП, о которых сообщалось в сентябре, оказались ложными. По их словам, подтвердилось только 19 случаев, по которым уже начата проверка. Это составляет всего 10% от общего количества.

Ранее украинская блогер и волонтер Елена Мандзюк заявила, что срыв мобилизации обусловлен в том числе и распространением российской пропаганды о массовых задержаниях мужчин работниками ТЦК.

Она призвала не распространять информационные вбросы, которые дискредитируют работу ТЦК, добавив, что без деятельности этих центров линия фронта уже могла бы быть гораздо ближе к столице.

Также сообщалось, что народный депутат Александр Федиенко рассказал о проблемах с зарплатой работников ТЦК.