"Фламінго" проти Tomahawk: чим українська FP-5 відрізняється від західних крилатих ракет

Україна активно застосовує власну крилату ракету FP-5 "Фламінго" по цілях на території Росії. Заявлена дальність сягає до 3000 км, що ставить її в один ряд з американськими крилатими ракетами Tomahawk та іншими західними аналогами.

Ракета FP-5 була використана для удару по російських військових об'єктах 5 жовтня. Коментуючи подію, аналітики Army Recognition зазначають, що нова розробка демонструє якісний стрибок української оборонної промисловості та відкриває для Києва можливість завдавати стратегічних ударів без поставок західних боєприпасів.

Розроблена компанією Fire Point, крилата ракета "Фламінго" використовує турбовентиляторний двигун радянського походження, встановлений на легкий фюзеляж із вуглецевого волокна, який виготовляють усього за шість годин.

Ракета летить на надмалій висоті (50-100 м), безперервно змінюючи курс, що значно ускладнює її перехоплення російськими системами ППО. Вартість однієї FP-5 — близько $500 тисяч, що в кілька разів дешевше західних аналогів.

Основні ТТХ ракети FP-5

дальність — 3000 км;

час у повітрі — понад 4 години;

максимальна швидкість — 950 км/год, крейсерська — 850-900 км/год;

розмах крила — 6 метрів;

максимальна злітна вага — 6 тонн;

бойова частина — 1 тонна.

Аналітики проводять паралелі з такими ракетними системами, як американський Tomahawk або європейські Storm Shadow і Taurus. Було зазначено, що за низкою параметрів — дальність і місткість бойової частини — FP-5 перевершує багато з них, але поступається в точності, стелс-характеристиках та мережевій інтеграції. В обмін на це Україна пропонує масовість, доступність і перевагу в плані балансу: багаторазові запуски дешевше одиничних перехоплень дорогими засобами ППО противника.

Що стосується технічних аспектів, то ситуація виглядає наступним чином:

дальність — у "Фламінго" близько 3 000 км, у Tomahawk — 1250-2500 км, у Storm Shadow — 250-560 км, Taurus — до 500 км;

швидкість — у "Фламінго" до 950 км/год, у Tomahawk — близько 880 км/год, у Storm Shadow — близько 980 км/год, Taurus — до 1000 км/год;

боєголовка — у "Фламінго" злітна вага 6 тонн, бойова частина — 1 тонна, у Tomahawk і Storm Shadow — загальна вага 1,3 тонни, вага бойової частини — близько 450 кг, Taurus — 480 кг;

розміри — у "Фламінго" і Tomahawk довжина близько 6 м, Storm Shadow і Taurus — близько 5 м.

Західні аналітики наголошують, що для Росії поява української ракети з такою дальністю і руйнівною силою вимагає швидкої адаптації. Йдеться про розширення радіолокаційного покриття на малих висотах, посилення електронної боротьби та перерозподіл засобів ППО.

"Водночас успіх України залежатиме від забезпечення безперебійних поставок двигунів, систем наведення і вибухових речовин, а також від захисту виробничих об'єктів від російського удару у відповідь", — підсумував головний редактор Army Recognition Ален Серваес.

Раніше ми писали про інші зразки озброєння від Fire Point, а саме, про моделі балістичних ракет FP-7 і FP-9. Ця зброя насамперед буде призначена для ударів по стратегічних об'єктах, насамперед аеродромах.