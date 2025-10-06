"Фламинго" против Tomahawk: чем украинская FP-5 отличается от западных крылатых ракет

Украина активно применяет собственную крылатую ракету FP-5 “Фламинго” по целям на территории России. Заявленная дальность достигает до 3000 км, что ставит ее в один ряд с американскими крылатыми ракетами Tomahawk и другими западными аналогами.

Related video

Ракета FP-5 была использована для удара по российским военным объектам 5 октября. Комментируя событие аналитики Army Recognition отмечают, что новая разработка демонстрирует качественный скачок украинской оборонной промышленности и открывает для Киева возможность наносить стратегические удары без поставок западных боеприпасов.

Разработанная компанией Fire Point, крылатая ракета “Фламинго” использует турбовентиляторный двигатель советского происхождения, установленный на легкий фюзеляж из углеродного волокна, который изготавливается всего за шесть часов.

Ракета летит на сверхмалой высоте (50–100 м), непрерывно изменяя курс, что значительно затрудняет её перехват российскими системами ПВО. Стоимость одной FP-5 — около $500 тысяч, что в несколько раз дешевле западных аналогов.

Основные ТТХ ракеты FP-5

дальность — 3000 км;

время в воздухе — более 4 часов;

максимальная скорость — 950 км/ч, крейсерская — 850-900 км/ч;

размах крыла — 6 метров;

максимальный взлетный вес — 6 тонн;

боевая часть — 1 тонна.

Аналитики проводят параллели с такими ракетными системами, как американский Tomahawk или европейские Storm Shadow и Taurus. Было отмечено, что по ряду параметров — дальность и вместительность боевой части — FP-5 превосходит многие из них, но уступает в точности, стелс-характеристике и сетевой интеграции. В обмен на это Украина предлагает массовость, доступность и преимущество в плане баланса: многократные запуски дешевле единичных перехватов дорогостоящими средствами ПВО противника.

Что касается технических аспектов, то ситуация выглядит следующим образом:

дальность — у "Фламинго" около 3 000 км, у Tomahawk — 1250–2500 км, у Storm Shadow — 250–560 км, Taurus — до 500 км;

скорость — у "Фламинго" до 950 км/ч, у Tomahawk — около 880 км/ч, у Storm Shadow — около 980 км/ч, Taurus — до 1000 км/ч;

боеголовка — у "Фламинго" взлетный вес 6 тонн, боевая часть — 1 тонна, у Tomahawk и Storm Shadow — общий вес 1,3 тонны, вес боевой части — около 450 кг, Taurus — 480 кг;

размеры — у "Фламинго" и Tomahawk длина около 6 м, Storm Shadow и Taurus — около 5 м.

Западные аналитики подчеркивают, что для России появление украинской ракеты с такой дальностью и разрушительной силой требует быстрой адаптации. Речь идет о расширении радиолокационного покрытия на малых высотах, усилении электронной борьбы и перераспределении средств ПВО.

“В то же время, успех Украины будет зависеть от обеспечения бесперебойных поставок двигателей, систем наведения и взрывчатых веществ, а также от защиты производственных объектов от российского ответного удара”, — подытожил главный редактор Army Recognition Ален Серваес.

Ранее мы писали о других образцах вооружения от Fire Point, а именно, о моделях баллистических ракет FP-7 и FP-9. Это оружие прежде всего будет предназначено для ударов по стратегическим объектам, прежде всего аэродромам.