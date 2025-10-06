Поруч із Запорізькою АЕС пролунали вибухи, — МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про вибухи біля окупованої ЗС РФ Запорізької атомної електростанції.

Інформація про обстріли з'явилася в офіційному акаунті МАГАТЕ в X.

"Сьогодні група МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала кілька вхідних і вихідних обстрілів із прилеглого майданчика. Запорізька АЕС повідомила, що два снаряди впали за 1,25 км від периметра майданчика. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання", — йдеться в повідомленні.

З чийого боку завдавали удару, агентство не повідомляє.

А ось так зване окупаційне керівництво ЗАЕС часом стверджує, що це ЗСУ обстріляли район пожежної частини за 1,2 км від станції.

"Запорізька атомна електростанція і прилегле місто Енергодар знову зазнали артилерійського обстрілу з боку Збройних сил України. Цього разу приліт припав на район пожежної частини, розташованої всього за 1,2 кілометра від периметра ЗАЕС. Ці провокаційні дії відбуваються в умовах, коли станція два тижні позбавлена зовнішнього електроживлення, життєво важливого для забезпечення її безпеки. Енергопостачання власних потреб ЗАЕС наразі підтримується за рахунок резервних дизель-генераторів", — ідеться в повідомленні.

Також оприлюднено інформацію, що руйнування незначні, і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 23 вересня було пошкоджено останню лінію електропередачі, що забезпечувала Запорізьку АЕС електрикою з української енергосистеми.

Також повідомлялося, що Росія порушила 6 із 7 стовпів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.