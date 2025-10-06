Рядом с Запорожской АЭС раздались взрывы, — МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о взрывах возле оккупированной ВС РФ Запорожской атомной электростанции.

Информация об обстрелах появилась в официальном аккаунте МАГАТЭ в X.

"Сегодня группа МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала несколько входящих и исходящих обстрелов с близлежащей площадки. Запорожская АЭС сообщила, что два снаряда упали в 1,25 км от периметра площадки. Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на Запорожской АЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения", – говорится в сообщении.

С чьей стороны наносился удар, агентство не сообщает.

А вот так называемое оккупационное руководство ЗАЭС временем утверждает, что это ВСУ обстреляли район пожарной части в 1,2 км от станции.

"Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километрах от периметра ЗАЭС. Эти провокационные действия происходят в условиях, когда станция две недели лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности. Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС в настоящее время поддерживается за счет резервных дизель-генераторов", – говорится в сообщении.

Также обнародована информация, что разрушения незначительные, и никто не пострадал.

Новость дополняется.