Полонений боєць "Айдара", який провоював два тижні, отримав 17,5 років суворого режиму в РФ

Український військовослужбовець Олексій Можаров, якого призвали навесні 2024 року до ЗСУ і який два тижні прослужив у батальйоні "Айдар", потрапив у російський полон, а через рік його засудили до 17,5 років суворого режиму.

Відповідне рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, повідомляє "Медиазона".

За інформацією ресурсу, Можарову закидали навчання тероризму та участь у терористичній організації. Це стандартні звинувачення, які російське слідство висуває полоненим з "Азова" та "Айдара".

Прокурори стверджували, що Олексій добровільно "вступив" до "Айдару", а потім "набув знань, практичних умінь і навичок", а також вивчив "правила поводження зі зброєю та вибуховими пристроями".

Під час дачі показань Можаров розповів, що після призову потрапив до навчального центру, де дали "з автомата, з кулемета раз спробувати".

1 червня 2024 року його забрали на службу в "Айдар". Там він, як стверджується в матеріалах справи, боєць пройшов п'ятиденну підготовку, а вже 10 червня його відправили на передову в район села Іванівське Донецької області.

14 червня Олексій потрапив під артобстріл у покинутому будинку і "вийшов, здався, бо не було вже варіантів".

Можаров — не перший український військовополонений, якому винесли суворий вирок за те, що він захищав свою країну.

Буквально два тижні тому 31-річного Романа Отамана, уродженця Львівської області та бійця полку "Азов", який теж перебував у російському полоні, засудили до 20 років суворого режиму.

Справа Отамана надійшла до суду у вересні 2025 року разом зі справами щодо ще 17 українців, обвинувачених за терористичними статтями.

У березні цього року військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених із бригади "Азов" за "насильницьке захоплення влади" та "організацію діяльності терористичної організації". 12 військовополонених отримали від 13 до 23 років колонії суворого режиму. Ще 11 українцям винесли вироки заочно

Нагадаємо, у серпні 2024-го українця Петра Опальника, який народився на Вінниччині, але влітку 2022 року переїхав до РФ, засудили в Росії до 8 років за підбурювання окупантів до здачі в полон ЗСУ.