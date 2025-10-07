Пленный боец "Айдара", который провоевал две недели, получил 17,5 лет строго режима в РФ

Украинский военнослужащий Алексей Можаров, который был призван весной 2024 года в ВСУ и две недели прослужил в батальоне "Айдар", попал в российский плен, а спустя год его приговорили к 17,5 лет строгого режима.

Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает "Медиазона".

По информации ресурса, Можарову вменяли обучение терроризму и участие в террористической организации. Это стандартные обвинения, которые российское следствие предъявляет пленным из "Азова" и "Айдара".

Прокуроры утверждали, что Алексей добровольно вступил" в "Айдар", а после "приобрел знания, практические умения и навыки", а также изучил "правила обращения с оружием и взрывными устройствами".

Во время дачи показаний Можаров рассказал, что после призыва попал в учебный центр, где дали "с автомата, с пулемета раз попробовать".

1 июня 2024 года его забрали на службу в "Айдар". Там он, как утверждается в материалах дела, боец прошел пятидневную подготовку, а уже 10 июня его отправили на передовую в район села Ивановское Донецкой области.

14 июня Алексей попал под артобстрел в заброшенном доме и "вышел, сдался, потому что не было уже вариантов".

Можаров – не первый украинский военнопленный, которому вынесли суровый приговор за то, что он защищал свою страну.

Буквально две недели назад 31-летнего Романа Атамана, уроженца Львовской области и бойца полка "Азов", который тоже находился в российском плену, приговорили к 20 годам строгого режима.

Дело Атамана поступило в суд в сентябре 2025 года вместе с делами в отношении еще 17 украинцев, обвиняемых по террористическим статьям.

В марте этого года военный суд в Ростове-на-Дону осудил 23 украинских военнопленных из бригады "Азов" за "насильственный захват власти" и "организацию деятельности террористической организации". 12 военнопленных получили от 13 до 23 лет колонии строгого режима. Еще 11 украинцам вынесли приговоры заочно

Напомним, в августе 2024-го украинца Петра Опальника, который родился в Винницкой области, но летом 2022 года переехал в РФ, приговорили в России к 8 годам за подстрекательство оккупантов к сдаче в плен ВСУ.