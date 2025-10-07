Російський Покровськ оголосив триденну жалобу в день народження Путіна (фото)

У міському поселенні Покровськ в Якутії новообраний мер міста Віктор Константинов оголосив триденну жалобу, з 7 по 9 жовтня, через загибель мобілізованих місцевих жителів на війні в Україні. У соцмережах припускають, що окупанти загинули в боях за український Покровськ.

Це сталося після того, як у місто прилетів борт із тілами загиблих окупантів, про кількість яких Константинов не повідомив. Щоправда, у пабліку "Хангаласские" є інформація про похорон трьох бійців.

Перший із трьох днів жалоби припав на день народження російського президента Володимира Путіна 7 жовтня.

"Завтрашній день у кожній школі має розпочатися з хвилини мовчання. Нехай наші діти, майбутнє нашої країни, вшанують пам'ять героїв, які віддали свої життя за їхнє мирне майбутнє. Це стане важливим уроком патріотизму та поваги до подвигу захисників Вітчизни. У ці трагічні дні ми маємо бути разом, підтримуючи одне одного та пам'ятаючи про тих, хто віддав свої життя за нашу свободу та безпеку. Вічна пам'ять героям", — написав чиновник.

На три дні в Покровську приспустять прапори, скасують усі розважальні заходи, а уроки в школах починатимуться з хвилини мовчання.

Де саме в Україні загинули "герої", не уточнюється, проте в коментарях один із обурених "патріотів" написав, що це був "х*хляцький Покровськ", і назвав такий збіг "справжнім знущанням".

Константинову вже"прилетіло" від каналу "V ЯКУТІЇ.РУ", який дорікнув меру в тому, що той не скасував свою інавгурацію 3 жовтня, і назвав рішення "жорсткою політичною акцією" проти членів партії "Єдина Росія" через збіг початку жалоби з днем народження Путіна.

За інформацією Telegram-каналу "7х7 — Горизонтальна Росія", жалобу за загиблими в Україні учасниками так званої СВО у 2024 році оголошували у Верхньовилюйському улусі Якутії, а у 2023-му — в Евено-Битантайському. Від святкових заходів 2024 року відмовлялася також влада Сєвєробайкальська та Барикінського поселення в Бурятії.

