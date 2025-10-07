Российский Покровск объявил трехдневный траур в день рождения Путина (фото)

В городском поселении Покровск в Якутии новоизбранный мэр города Виктор Константинов объявил трехдневный траур, с 7 по 9 октября, из-за гибели мобилизованных местных жителей на войне в Украине. В соцсетях предполагают, что оккупанты погибли в боях за украинский Покровск.

Это произошло после того, как в город прилетел борт с телами погибших оккупантов, о количестве которых Константинов не сообщил. Правда, в паблике "Хангаласские" есть информация о похоронах троих бойцов.

Первый из трех дней траура припал на день рождения российского президента Владимира Путина 7 октября.

"Завтрашний день в каждой школе должен начаться с минуты молчания. Пусть наши дети, будущее нашей страны, почтят память героев, отдавших свои жизни за их мирное будущее. Это станет важным уроком патриотизма и уважения к подвигу защитников Отечества. В эти трагические дни мы должны быть вместе, поддерживая друг друга и помня о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и безопасность. Вечная память героям", – написал чиновник.

На три дня в Покровске приспустят флаги, отменят все развлекательные мероприятия, а уроки в школах будут начинаться с минуты молчания.

Где именно в Украине погибли "герои", не уточняется, однако в комментариях один из возмущенных "патриотов" написал, что это был "х*хляцкий Покровск", и назвал такое совпадение "настоящим издевательством".

Константинову уже "прилетело" от канала "V ЯКУТИИ.РУ", который упрекнул мэра в том, что тот не отменил свою инаугурацию 3 октября и назвал решение "жесткой политической акцией" против членов партии "Единая Россия" из-за совпадения начала траура с днем рождения Путина.

По информации Telegram-канала "7х7 – Горизонтальная Россия", траур по погибшим в Украине участникам так называемой СВО в 2024 году объявляли в Верхневилюйском улусе Якутии, а в 2023-м — в в Эвено-Бытантайском. От праздничных мероприятий в 2024 году отказывались также власти Северобайкальска и Барыкинского поселения в Бурятии.

