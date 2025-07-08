Хотел сдаться в плен: россияне открыли огонь по своему военному на Запорожском направлении (видео)

На Запорожском направлении российский военный убегал от обстрела Вооруженных сил Российской Федерации. Оккупант пытался сдаться в плен украинским защитникам одной из бригад.

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Вооруженные Силы Российской Федерации открыли огонь по своему военному на Запорожском направлении фронта, сообщает руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, россиянина пытались обстрелять свои же, когда тот пытался сдаться в плен воинам 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

На видео видно, как оккупант убегает от обстрела. Удалось ли россиянину выжить из ролика не понятно, он обрывается на моменте, когда военный убегает в поле.

Ситуация на Запорожском направлении: что известно

Напомним, Россия активизировала боевые действия на Запорожском направлении, пытаясь восстановить контроль над утраченными позициями и приблизиться к Орехову и Запорожью. Фокус проанализировал, что происходит на южном фронте, какие тактические цели преследует РФ и имеет ли она ресурсы для масштабного наступления.

Заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest заявлял, что в течение всего лета российские войска будут активно проводить штурмовые операции на Запорожском направлении. Их цель — взять под контроль Орехов. Также они хотят выйти на трассу Мариуполь — Донецк, а дальше продвинуться в направлении Каменского и Камышевахи. Командир также подчеркнул рост активности оккупантов: не только количество атак увеличилось, но и значительно возросло применение дронов, в частности FPV, разведывательных БПЛА и артиллерийских обстрелов.

В частности, российские войска продвигаются в районе села Каменское Запорожской области. Стратегия ВС РФ заключается в уменьшении дистанции до Запорожья.