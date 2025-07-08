Хотів здатися в полон: росіяни відкрили вогонь по своєму військовому на Запорізькому напрямку (відео)

На Запорізькому напрямку російський військовий втікав від обстрілу Збройних сил Російської Федерації. Окупант намагався здатися в полон українським захисникам однієї з бригад.

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Збройні Сили Російської Федерації відкрили вогонь по своєму військовому на Запорізькому напрямку фронту, повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, росіянина намагались обстріляти свої ж, коли той намагався здатися в полон воїнам 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

На відео видно, як окупант втікає від обстрілу. Чи вдалось росіянину вижити із ролику не зрозуміло, він обривається на моменті, коли військовий втікає в поле.

Ситуація на Запорізькому напрямку: що відомо

Нагадаємо, Росія активізувала бойові дії на Запорізькому напрямку, намагаючись відновити контроль над втраченими позиціями та наблизитися до Оріхова і Запоріжжя. Фокус проаналізував, що відбувається на південному фронті, які тактичні цілі переслідує РФ і чи має вона ресурси для масштабного наступу.

Заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" із позивним Forest заявляв, що протягом усього літа російські війська активно проводитимуть штурмові операції на Запорізькому напрямку. Їхня мета — взяти під контроль Оріхів. Також вони хочуть вийти на трасу Маріуполь — Донецьк, а далі просунутися в напрямку Кам'янського та Комишувахи. Командир також підкреслив зростання активності окупантів: не лише кількість атак збільшилась, а й значно зросло застосування дронів, зокрема FPV, розвідувальних БПЛА та артилерійських обстрілів.

Зокрема, російські війська просуваються в районі села Кам'янське Запорізької області. Стратегія ЗС РФ полягає у зменшенні дистанції до Запоріжжя.