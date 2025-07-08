Фронт не рухається, але горить: нова фаза війни на Запорізькому напрямку

Росія активізувала бойові дії на Запорізькому напрямку, намагаючись відновити контроль над втраченими позиціями та наблизитися до Оріхова і Запоріжжя. Фокус проаналізував, що відбувається на південному фронті, які тактичні цілі переслідує РФ і чи має вона ресурси для масштабного наступу.

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Протягом літа 2025 року російські війська посилили штурмові операції на Запорізькому напрямку з метою захоплення Оріхова та виходу на трасу Маріуполь-Донецьк, звідки планують просуватися до Кам'янського та Комишувахи. Про це повідомив заступник командира батальйону 65-ї ОМБр із позивним Forest.

За його словами, ворог діє малими групами по 3-4 особи, використовуючи баггі та мотоцикли, без важкої техніки. Інтенсивність атак у 2025 році перевищує показники 2022-2023 років. Зросла кількість FPV-дронів, розвідувальних БПЛА та артилерійських обстрілів.

Російські війська прагнуть перерізати логістичні шляхи на Донецьк, захопити Оріхів і скоротити відстань до Запоріжжя. Активність також зростає на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України стримують наступ, однак ворог планує продовжувати штурми протягом літа.

Також, за даними Deep State, армія РФ зайняла нові позиції на південний схід від Кам'янського, а також на березі Каховського водосховища.

Що відбувається на Запорізькому напрямку — розбирався Фокус.

Активізація бойових дій на Запорізькому напрямку: аналіз ситуації

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів Фокусу, що Росія активізувала наступ на Запорізькому напрямку, щоб повернути території, які втратила під час українського контрнаступу 2023 року, і створити умови для подальшого просування.

За його словами, бойові дії в цьому районі посилилися ще на початку 2025 року. Російські війська намагаються прорвати українську оборону біля П’ятихаток, Лобкового та Степового. Їхня мета — знову захопити стратегічно важливі території. Зокрема, росіянам вдалося вийти на трасу 08-12, яка є важливою для постачання, а також зайняти Кам’янське — населений пункт, що став важливою опорою для подальшого наступу.

Коваленко додає, що після завершення українського контрнаступу 2023 року російське командування поставило перед групами військ "Днепр" та "Восток" завдання повернути втрачені позиції. Протягом 2024 року російські війська зосереджувалися на тактичних операціях, спрямованих на розширення зон контролю. Зокрема, до початку 2025 року вони досягли успіхів у районі від Кам'янського до Малих Щербаків. Цей процес супроводжувався значними руйнуваннями, зокрема, населений пункт Роботине, який зазнав майже повного знищення.

Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов теж підтверджує загострення бойових дій на Запорізькому напрямку. Російські війська посилили тиск, що призвело до втрати контролю українськими силами над окремими населеними пунктами. Зокрема, бої тривають у районі Кам'янського, де противник намагається закріпитися в північній частині населеного пункту. Російські війська також захопили Лобкове і ведуть бої в районі Степового, вирівнюючи лінію фронту та усуваючи виступи, які ускладнювали їхні дії раніше.

"Раніше ворог не мав можливості активно просуватися вперед через низку об'єктивних факторів. По-перше, українські сили облаштували потужну мережу інженерно-технічних споруд і фортифікацій, які значно ускладнюють наступ. По-друге, географія місцевості, зокрема природні перешкоди, працювала на користь української оборони. Проте російські війська адаптувалися, використовуючи тактику малих піхотних груп, що дозволило їм досягти певних тактичних успіхів", — каже Фокусу Селезньов.

За його оцінкою, на Запорізькому та Херсонському напрямках зосереджено близько 150 тисяч російських військових. Ця значна чисельність дозволяє ворогу регулярно поповнювати свої підрозділи та проводити так звані "м'ясні штурми", які супроводжуються великими втратами особового складу.

"Незважаючи на високу ціну, яку платить російська армія, противник продовжує наступ, використовуючи тактику просування малими групами для поступового захоплення позицій", — підкреслив експерт.

Росіяни рухаються на Запоріжжя: на що розраховує ворог

Зараз російські війська просуваються від Кам’янського в бік Плавнів. Якщо їм вдасться закріпитися там, наступною ціллю, ймовірно, стане Східногірськ — населений пункт на північ від Кам’янського.

Втім, як пояснює Коваленко, це буде дуже складно: на шляху багато українських укріплень і опорних пунктів. Через це наступ росіян іде повільно, з перервами, що вказує на нестачу ресурсів і серйозний опір з боку української оборони.

За словами експерта, ключовим досягненням російських військ стало фізичне встановлення контролю над трасою 08-12 після захоплення Лобкового та виходу на Степове. Це відкриває можливості для подальшого руху в напрямку Щербаків.

"Основна задача армії РФ — це створення умов, більш таких сприятливих умов для руху на Оріхів. Хоча, щоб розпочати наступ на Оріхів, їм потрібна значно більша концентрація сил та засобів, аніж зараз у них в наявності. Тому що майже вся група "Восток" зараз концентрується на Новопавлівському напрямі і на Покровському", — підкреслює експерт.

Селезньов розповів Фокусу, що російська армія намагається просуватись і на захід від Кам’янського — в район, де раніше було Каховське водосховище. Після підриву Каховської дамби росіянами у 2023 році вода зникла, що спричинило екологічну катастрофу, але водночас відкрило нові шляхи для маневру. Тепер цим напрямком ворог пробує рухатись, хоча через український опір просувається дуже повільно.

Однією з головних цілей росіян на Запорізькому напрямку, за словами експерта, є спроба перерізати важливу трасу, що забезпечує українське постачання в районі Оріхова. Ця дорога критично важлива для ЗСУ — нею надходять боєприпаси, техніка та інші ресурси. Якщо ворогу вдасться її перехопити, це може серйозно ускладнити логістику української армії на південному напрямку.

Також експерт зазначає, що російські війська активно працюють у цьому напрямку, хоча масштаб їхніх територіальних здобутків залежить від ефективності українського спротиву.

Наразі російські сили зосереджені на вирівнюванні лінії фронту, що спрощує їм контроль над захопленими територіями та організацію подальших наступальних операцій. Проте просування ворога залишається повільним через брак ресурсів для масштабного наступу та міцну українську оборону.

Чи достатньо сил у росіян для наступу на Запоріжжя

Олександр Коваленко вважає, що, хоча росіяни й мають певні тактичні успіхи, їхні глобальні плани наразі виглядають нереалістично. Зокрема, повне захоплення Запорізької області, включно з обласним центром, залишається пріоритетом для РФ, але для цього їм не вистачає сил і ресурсів. Основна увага російського командування зосереджена на інших напрямках — Новопавлівському та Покровському, де й зосереджено основні сили групи військ "Восток". Через це підкріплення для угруповання "Днепр", яке діє на Запорізькому напрямку (зокрема 58-ї армії), обмежене.

На думку експерта, нинішні дії РФ мають здебільшого тактичний характер і не становлять прямої загрози для Запоріжжя. Проте це не означає, що їх можна недооцінювати — ЗСУ постійно працюють над тим, щоб стримувати ворога, не даючи йому розширити зону контролю. Оборонці України ефективно утримують позиції, зосереджуючись на збереженні ключових рубежів, протидії наступу та забезпеченні військ усім необхідним.

Бій за Запоріжжя: які виклики мають ЗСУ

Військовий експерт Владислав Селезньов окреслив три головні проблеми для Сил оборони України:

Росія має чисельну перевагу та постійно поповнює свої підрозділи, що дозволяє підтримувати наступальний тиск;

Зміна ландшафту після руйнування Каховської дамби відкрила нові шляхи для маневру, тож ЗСУ змушені адаптуватись до нових умов;

Вкрай важливо зберегти контроль над логістичними шляхами, зокрема трасою на Оріхів — це критично для забезпечення українських підрозділів.

"Попри всі труднощі, українські військові тримають оборону, спираючись на добре облаштовані позиції та сприятливу географію. Але щоб і далі ефективно стримувати ворога, потрібне додаткове підсилення — більше боєприпасів, техніки та особового складу", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, що Росія останнім тиждень активізувала удари по будівлях територіальних центрів комплектування — у Кривому Розі, Полтаві, Кременчуці, Харкові та Запоріжжі.

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