Фронт не движется, но горит: новая фаза войны на Запорожском направлении

Россия активизировала боевые действия на Запорожском направлении, пытаясь восстановить контроль над утраченными позициями и приблизиться к Орехову и Запорожью. Фокус проанализировал, что происходит на южном фронте, какие тактические цели преследует РФ и имеет ли она ресурсы для масштабного наступления.

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В течение лета 2025 года российские войска усилили штурмовые операции на Запорожском направлении с целью захвата Орехова и выхода на трассу Мариуполь-Донецк, откуда планируют продвигаться к Каменскому и Камышевахе. Об этом сообщил заместитель командира батальона 65-й ОМБр с позывным Forest.

По его словам, враг действует малыми группами по 3-4 человека, используя багги и мотоциклы, без тяжелой техники. Интенсивность атак в 2025 году превышает показатели 2022-2023 годов. Возросло количество FPV-дронов, разведывательных БПЛА и артиллерийских обстрелов.

Российские войска стремятся перерезать логистические пути на Донецк, захватить Орехов и сократить расстояние до Запорожья. Активность также растет на Новопавловском направлении. Силы обороны Украины сдерживают наступление, однако враг планирует продолжать штурмы в течение лета.

Также, по данным DeepState, армия РФ заняла новые позиции к юго-востоку от Каменского, а также на берегу Каховского водохранилища.

Что происходит на Запорожском направлении — разбирался Фокус.

Активизация боевых действий на Запорожском направлении: анализ ситуации

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Фокусу, что Россия активизировала наступление на Запорожском направлении, чтобы вернуть территории, которые потеряла во время украинского контрнаступления 2023 года, и создать условия для дальнейшего продвижения.

По его словам, боевые действия в этом районе усилились еще в начале 2025 года. Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону возле Пятихаток, Лобкового и Степного. Их цель — снова захватить стратегически важные территории. В частности, россиянам удалось выйти на трассу 08-12, которая является важной для снабжения, а также занять Каменское — населенный пункт, который стал важной опорой для дальнейшего наступления.

Коваленко добавляет, что после завершения украинского контрнаступления в 2023 году российское командование поставило перед группами войск "Днепр" и "Восток" задачу вернуть утраченные позиции. В течение 2024 года российские войска сосредотачивались на тактических операциях, направленных на расширение зон контроля. В частности, к началу 2025 года они достигли успехов в районе от Каменского до Малых Щербаков. Этот процесс сопровождался значительными разрушениями, в частности, населенный пункт Роботино, который подвергся почти полному уничтожению.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев тоже подтверждает обострение боевых действий на Запорожском направлении. Российские войска усилили давление, что привело к потере контроля украинскими силами над отдельными населенными пунктами. В частности, бои продолжаются в районе Каменского, где противник пытается закрепиться в северной части населенного пункта. Российские войска также захватили Лобково и ведут бои в районе Степного, выравнивая линию фронта и устраняя выступы, которые затрудняли их действия ранее.

"Ранее враг не имел возможности активно продвигаться вперед из-за ряда объективных факторов. Во-первых, украинские силы обустроили мощную сеть инженерно-технических сооружений и фортификаций, которые значительно усложняют наступление. Во-вторых, география местности, в частности природные препятствия, работала в пользу украинской обороны. Однако российские войска адаптировались, используя тактику малых пехотных групп, что позволило им достичь определенных тактических успехов", — говорит Фокусу Селезнев.

По его оценке, на Запорожском и Херсонском направлениях сосредоточено около 150 тысяч российских военных. Эта значительная численность позволяет врагу регулярно пополнять свои подразделения и проводить так называемые "мясные штурмы", которые сопровождаются большими потерями личного состава.

"Несмотря на высокую цену, которую платит российская армия, противник продолжает наступление, используя тактику продвижения малыми группами для постепенного захвата позиций", — подчеркнул эксперт.

Россияне движутся на Запорожье: на что рассчитывает враг

Сейчас российские войска продвигаются от Каменского в сторону Плавней. Если им удастся закрепиться там, следующей целью, вероятно, станет Восточногорск — населенный пункт к северу от Каменского.

Впрочем, как объясняет Коваленко, это будет очень сложно: на пути много украинских укреплений и опорных пунктов. Из-за этого наступление россиян идет медленно, с перерывами, что указывает на недостаток ресурсов и серьезное сопротивление со стороны украинской обороны.

По словам эксперта, ключевым достижением российских войск стало физическое установление контроля над трассой 08-12 после захвата Лобкового и выхода на Степное. Это открывает возможности для дальнейшего движения в направлении Щербаков.

"Основная задача армии РФ — это создание условий, более таких благоприятных условий для движения на Орехов. Хотя, чтобы начать наступление на Орехов, им нужна значительно большая концентрация сил и средств, чем сейчас у них в наличии. Потому что почти вся группа "Восток" сейчас концентрируется на Новопавловском направлении и на Покровском", — подчеркивает эксперт.

Селезнев рассказал Фокусу, что российская армия пытается продвигаться и на запад от Каменского — в район, где раньше было Каховское водохранилище. После подрыва Каховской дамбы россиянами в 2023 году вода исчезла, что привело к экологической катастрофе, но одновременно открыло новые пути для маневра. Теперь по этому направлению враг пробует двигаться, хотя из-за украинского сопротивления продвигается очень медленно.

Одной из главных целей россиян на Запорожском направлении, по словам эксперта, является попытка перерезать важную трассу, обеспечивающую украинское снабжение в районе Орехова. Эта дорога критически важна для ВСУ — по ней поступают боеприпасы, техника и другие ресурсы. Если врагу удастся ее перехватить, это может серьезно осложнить логистику украинской армии на южном направлении.

Также эксперт отмечает, что российские войска активно работают в этом направлении, хотя масштаб их территориальных достижений зависит от эффективности украинского сопротивления.

Сейчас российские силы сосредоточены на выравнивании линии фронта, что упрощает им контроль над захваченными территориями и организацию дальнейших наступательных операций. Однако продвижение врага остается медленным из-за нехватки ресурсов для масштабного наступления и крепкой украинской обороны.

Достаточно ли сил у россиян для наступления на Запорожье

Александр Коваленко считает, что, хотя россияне и имеют определенные тактические успехи, их глобальные планы пока выглядят нереалистично. В частности, полный захват Запорожской области, включая областной центр, остается приоритетом для РФ, но для этого им не хватает сил и ресурсов. Основное внимание российского командования сосредоточено на других направлениях — Новопавловском и Покровском, где и сосредоточены основные силы группы войск "Восток". Из-за этого подкрепление для группировки "Днепр", действующей на Запорожском направлении (в частности 58-й армии), ограничено.

По мнению эксперта, нынешние действия РФ носят в основном тактический характер и не представляют прямой угрозы для Запорожья. Однако это не означает, что их можно недооценивать — ВСУ постоянно работают над тем, чтобы сдерживать врага, не давая ему расширить зону контроля. Защитники Украины эффективно удерживают позиции, сосредотачиваясь на сохранении ключевых рубежей, противодействии наступлению и обеспечении войск всем необходимым.

Бой за Запорожье: какие вызовы имеют ВСУ

Военный эксперт Владислав Селезнев очертил три главные проблемы для Сил обороны Украины:

Россия имеет численное преимущество и постоянно пополняет свои подразделения, что позволяет поддерживать наступательное давление;

Изменение ландшафта после разрушения Каховской дамбы открыло новые пути для маневра, поэтому ВСУ вынуждены адаптироваться к новым условиям;

Крайне важно сохранить контроль над логистическими путями, в частности трассой на Орехов — это критично для обеспечения украинских подразделений.

"Несмотря на все трудности, украинские военные держат оборону, опираясь на хорошо обустроенные позиции и благоприятную географию. Но чтобы и дальше эффективно сдерживать врага, нужно дополнительное усиление — больше боеприпасов, техники и личного состава", — заключает эксперт.

Напомним, что Россия в последнее неделю активизировала удары по зданиям территориальных центров комплектования — в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.

Также Фокус выяснил, когда возможен повторный массированный удар дронов и как противодействовать этим атакам.