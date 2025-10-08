Зброя проти БПЛА: як дробовики стали "останньою лінією оборони" від дронів

Бойові безпілотники стали ключовим елементом у російсько-українській війні, де, за оцінками експертів, вони відповідальні за майже 80% бойових втрат. У відповідь на цю загрозу військові розвивають багаторівневі системи протидії дронам — від радіоелектронної боротьби до лазерної зброї. Однак найпростішим і найнадійнішим засобом захисту від малих FPV-дронів залишається звичайний дробовик.

Україна стала лабораторією для розробки нових методів протидії безпілотникам, йдеться в матеріалі The National Interest. За словами інструктора Італійської федерації стендової стрільби Марко Анджелліллі, через нові реалії у збройних конфліктах він бере активну участь у навчанні військових країн НАТО навичкам захисту від малих дронів ближньої дії за допомогою дробовиків.

Він зазначив, що українські військові вже накопичили значний досвід у цьому напрямку. Так бійці одного з підрозділів ЗСУ розробили спеціальну програму підготовки, що поєднує традиційні вправи зі стрільби по тарілках з імітацією рухів дронів. Курсанти ведуть стрільбу з рухомих платформ і вантажівок, відпрацьовуючи стійкість і точність під час вібрації. За сім місяців курс пройшли близько 400 солдатів, що свідчить про зростаючий інтерес до подібних методик.

Боротьба з дронами — деталі

Анджеліллі виступає за поширення подібних програм по всьому альянсу НАТО, наголошуючи, що дробовики — це оперативний засіб самозахисту, здатний врятувати життя солдатів, коли інші заходи неефективні. Причому при використанні спеціальних боєприпасів дробовик здатний уражати навіть маневрені FPV-дрони на відстані до 50-100 метрів.

Італійський дробовик Benelli M4 Фото: The Defense Post

Що стосується самих дробовиків, то було відзначено рушницю Benelli M4 AI Drone Guard, розроблену компанією Beretta Defense Technologies. Вона стріляє вольфрамовими набоями Norma Governmental AD-LER, що містять 350 дрібного дробу №6, що забезпечує щільне покриття цілі. У США аналогічні розробки ведуться за участю Mossberg, що створює зброю на замовлення Пентагону під боєприпаси зі ще більш дрібним дробом №9.

Тим часом Анджеліллі визнає: дробовики — це остання лінія оборони, коли всі інші засоби, такі як РЕБ і перехоплювачі, не спрацювали. Проте досвід України доводить, що старі технології здатні отримати друге життя в сучасних війнах, якщо застосовувати їх творчо й ефективно.

Раніше Фокус розбирався в питанні, чи можна захиститися від FPV-дронів за допомогою дробовика і наскільки це ефективно.