Оружие против БПЛА: как дробовики стали "последней линией обороны" от дронов
Боевые беспилотники стали ключевым элементом в российско-украинской войне, где, по оценкам экспертов, они ответственны за почти 80% боевых потерь. В ответ на эту угрозу военные развивают многоуровневые системы противодействия дронам — от радиоэлектронной борьбы до лазерного оружия. Однако самым простым и надежным средством защиты от малых FPV-дронов остается обычный дробовик.
Украина стала лабораторией для разработки новых методов противодействия беспилотникам, говорится в материале The National Interest. По словам инструктора Итальянской федерации стендовой стрельбы Марко Анджелилли, из-за новых реалий в вооруженных конфликтах он активно участвует в обучении военных стран НАТО навыкам защиты от малых дронов ближнего действия с помощью дробовиков.
Он отметил, что украинские военные уже накопили значительный опыт в этом направлении. Так бойцы одного из подразделений ВСУ разработали специальную программу подготовки, сочетающую традиционные упражнения по стрельбе по тарелкам с имитацией движений дронов. Курсанты ведут стрельбу с подвижных платформ и грузовиков, отрабатывая устойчивость и точность при вибрации. За семь месяцев курс прошли около 400 солдат, что говорит о растущем интересе к подобным методикам.
Борьба с дронами — детали
Анджелилли выступает за распространение подобных программ по всему альянсу НАТО, подчеркивая, что дробовики — это оперативное средство самозащиты, способное спасти жизни солдат, когда другие меры неэффективны. Причем при использовании специальных боеприпасов дробовик способен поражать даже маневренные FPV-дроны на расстоянии до 50–100 метров.
Что касается самих дробовиков, то было отмечено ружье Benelli M4 AI Drone Guard, разработанное компанией Beretta Defense Technologies. Оно стреляет вольфрамовыми патронами Norma Governmental AD-LER, содержащими 350 мелкой дроби №6, что обеспечивает плотное покрытие цели. В США аналогичные разработки ведутся с участием Mossberg, создающей оружие по заказу Пентагона под боеприпасы с еще более мелкой дробью №9.
Между тем Анджелилли признает: дробовики — это последняя линия обороны, когда все прочие средства, такие как РЭБ и перехватчики, не сработали. Тем не менее опыт Украины доказывает, что старые технологии способны получить вторую жизнь в современных войнах, если применять их творчески и эффективно.
