Оружие против БПЛА: как дробовики стали "последней линией обороны" от дронов

Боевые беспилотники стали ключевым элементом в российско-украинской войне, где, по оценкам экспертов, они ответственны за почти 80% боевых потерь. В ответ на эту угрозу военные развивают многоуровневые системы противодействия дронам — от радиоэлектронной борьбы до лазерного оружия. Однако самым простым и надежным средством защиты от малых FPV-дронов остается обычный дробовик.

Related video

Украина стала лабораторией для разработки новых методов противодействия беспилотникам, говорится в материале The National Interest. По словам инструктора Итальянской федерации стендовой стрельбы Марко Анджелилли, из-за новых реалий в вооруженных конфликтах он активно участвует в обучении военных стран НАТО навыкам защиты от малых дронов ближнего действия с помощью дробовиков.

Он отметил, что украинские военные уже накопили значительный опыт в этом направлении. Так бойцы одного из подразделений ВСУ разработали специальную программу подготовки, сочетающую традиционные упражнения по стрельбе по тарелкам с имитацией движений дронов. Курсанты ведут стрельбу с подвижных платформ и грузовиков, отрабатывая устойчивость и точность при вибрации. За семь месяцев курс прошли около 400 солдат, что говорит о растущем интересе к подобным методикам.

Борьба с дронами — детали

Анджелилли выступает за распространение подобных программ по всему альянсу НАТО, подчеркивая, что дробовики — это оперативное средство самозащиты, способное спасти жизни солдат, когда другие меры неэффективны. Причем при использовании специальных боеприпасов дробовик способен поражать даже маневренные FPV-дроны на расстоянии до 50–100 метров.

Итальянский дробовик Benelli M4 Фото: The Defense Post

Что касается самих дробовиков, то было отмечено ружье Benelli M4 AI Drone Guard, разработанное компанией Beretta Defense Technologies. Оно стреляет вольфрамовыми патронами Norma Governmental AD-LER, содержащими 350 мелкой дроби №6, что обеспечивает плотное покрытие цели. В США аналогичные разработки ведутся с участием Mossberg, создающей оружие по заказу Пентагона под боеприпасы с еще более мелкой дробью №9.

Между тем Анджелилли признает: дробовики — это последняя линия обороны, когда все прочие средства, такие как РЭБ и перехватчики, не сработали. Тем не менее опыт Украины доказывает, что старые технологии способны получить вторую жизнь в современных войнах, если применять их творчески и эффективно.

Ранее Фокус разбирался в вопросе, можно ли защититься от FPV-дронов с помощью дробовика и насколько это эффективно.