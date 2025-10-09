Україна розробляє дрон-екраноплан Halia-X з дальністю до 5000 км: що відомо (відео)

Концерн Укроборонпром повідомив про нову угоду з американською компанією LeVanta Tech Inc. щодо співпраці в концепції "float-and-fly" — апаратів, здатних одночасно плавати й літати. Йдеться про лінійку дронів Halia, створених для роботи на морській поверхні з можливістю переходу в повітряний режим.

Related video

За словами гендиректора Укроборонпрому Германа Сметаніна, сторони планують не тільки спільну розробку, а й пошук рішень для підвищення швидкості та стійкості виробів, а також розгляд можливості організації виробничих і навчальних майданчиків на території України.

Дрони для ЗСУ — як працює екраноплан Halia

Якщо звернутися до сайту LeVanta Tech, то в портфелі компанії можна знайти три версії дронів сімейства Halia: цивільна Halia-S, малий військовий Halia-M і великий військовий Halia-X.

За доступними даними:

Halia-S (цивільна) — з електричним двигуном. Дальність до 400 км, корисне навантаження 22-45 кг.

Halia-M (малий військовий) — з гнучкою конфігурацією. Електричні або реактивні двигуни: дальність до 1000 км з електричним, і до 3200 км з реактивним. Розміри 3,66×3,35×1,52 м.

Halia-X (великий військовий) — тільки реактивний двигун, корисне навантаження до 1 т і дальність до 5000 км.

Усі версії мають швидкості в діапазоні від 185 до 277 км/год. Але про штатне ударне озброєння у відкритих джерелах поки що не повідомляється.

Перспективи застосування Halia

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що екраноплани справді поєднують переваги надводних і літальних платформ: рух за "екранним ефектом" на малій висоті над водою знижує радіолокаційну помітність і ускладнює раннє виявлення. Це робить їх привабливими для розвідки, спостереження і цілої низки спеціальних завдань.

Аналітики вважають, що в перспективі апарати з такими характеристиками могли б бути корисними для ударів по російських кораблях.

"Якщо Україна отримає ці дрони і переобладнає їх у камікадзе, то вони теоретично зможуть добити всі залишки Чорноморського флоту РФ. Навіть за умови, що вони стоятимуть у закритих гаванях", — підкреслили експерти.

Найпривабливішим з погляду балансу розмірів, дальності та корисного навантаження фахівці називають Halia-M. Його розміри та заявлені характеристики дозволяють комбінувати дальність і корисне навантаження. При цьому такі апарати буде важче перехопити засобами російської ППО, наприклад, "Панцир-С1".

Однак є важливі обмеження і зауваження. Зазначається, що сімейство Halia за відкритими даними все ще перебуває на стадії прототипів, а масові поставки та розгортання потребують часу і сертифікації.

Раніше повідомлялося, що російські БПЛА типу "Шахед" можуть ухилятися від українських дронів-перехоплювачів, що стало можливим завдяки примітивним китайським датчикам. Пристрої фіксують і реагують на будь-які безпілотники поблизу, і ударний дрон потім здійснює маневр.