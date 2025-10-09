Украина разрабатывает дрон-экраноплан Halia-X с дальностью до 5000 км: что известно (видео)

Концерн Укроборонпром сообщил о новом соглашении с американской компанией LeVanta Tech Inc. по сотрудничеству в концепции "float-and-fly" — аппаратам, способным одновременно плавать и летать. Речь идет о линейке дронов Halia, созданных для работы на морской поверхности с возможностью перехода в воздушный режим.

По словам гендиректора Укроборонпрома Германа Сметанина, стороны планируют не только совместную разработку, но и поиск решений для повышения скорости и устойчивости изделий, а также рассмотрение возможности организации производственных и учебных площадок на территории Украины.

Дроны для ВСУ — как работает экраноплан Halia

Если обратится к сайту LeVanta Tech, то в портфеле компании можно найти три версии дронов семейства Halia: гражданская Halia-S, малый военный Halia-M и крупный военный Halia-X.

По доступным данным:

Halia-S (гражданская) — с электрическим двигателем. Дальность до 400 км, полезная нагрузка 22–45 кг.

Halia-M (малый военный) — с гибкой конфигурацией. Электрические или реактивные двигатели: дальность до 1000 км с электрическим, и до 3200 км с реактивным. Размеры 3,66×3,35×1,52 м.

Halia-X (большой военный) — только реактивный двигатель, полезная нагрузка до 1 т и дальность до 5000 км.

Все версии обладают скоростями в диапазоне от 185 до 277 км/ч. Но о штатном ударном вооружении в открытых источниках пока не сообщается.

Перспективы применения Halia

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что экранопланы действительно сочетают преимущества надводных и летательных платформ: движение по "экранному эффекту" на малой высоте над водой снижает радиолокационную заметность и усложняет раннее обнаружение. Это делает их привлекательными для разведки, наблюдения и целого ряда специальных задач.

Аналитики считают, что в перспективе аппараты с такими характеристиками могли бы быть полезными для ударов по российским кораблям.

"Если Украина получит эти дроны и переоборудует их в камикадзе, то они теоретически смогут добить все остатки Черноморского флота РФ. Даже при условии, что они будут стоять в закрытых гаванях", — подчеркнули эксперты.

Наиболее привлекательным с точки зрения баланса размеров, дальности и полезной нагрузки специалисты называют Halia-M. Его размеры и заявленные характеристики позволяют комбинировать дальность и полезную нагрузку. При этом такие аппараты будет труднее перехватить средствами российской ПВО, например, "Панцирь-С1".

Однако есть важные ограничения и замечания. Отмечается, что семейство Halia по открытым данным все еще находится на стадии прототипов, а массовые поставки и развертывание требуют времени и сертификации.

Ранее сообщалось, что российские БПЛА типа “Шахед” могут уклоняться от украинских дронов-перехватчиков, что стало возможным благодаря примитивным китайским датчикам. Устройства фиксируют и реагируют на любые беспилотники поблизости, и ударный дрон затем совершает маневр.