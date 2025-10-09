"Жива лабораторія" боротьби: як українські F-16 змінили правила гри в небі, — генерал

Американські військові зазначають, що льотчики й техніки Повітряних сил ЗСУ адаптують винищувачі F-16 до умов високої інтенсивності бойових дій. Ці літаки виконують до 80% бойових вильотів і перетворюються на "живу лабораторію" сучасної повітряної кампанії.

Один із провідних українських пілотів-винищувачів, відомий під позивним "АБ", розповів американським колегам про трансформацію ЗСУ та роль F-16 у захисті повітряного простору. Він є командиром авіакрила, на рахунку якого понад тисяча російських БПЛА типу "Шахед" і крилатих ракет. Про це йдеться в матеріалі генерал-лейтенанта Девіда Дептула для Air and Space Forces.

За його словами, перехід з радянських МіГ-29 на F-16 значно підвищив ситуаційну обізнаність екіпажів, роботу бортових РЛС і точність ударів. При цьому було відзначено високу адаптивність українських льотчиків і наземних техніків, які зуміли швидко освоїти нову техніку в умовах інтенсивних бойових дій і обмежених ресурсів.

Паралельно зростають технічні виклики. "АБ" та інші співрозмовники підкреслюють посилення російських засобів радіоелектронної боротьби: щоденні перешкоди, спуфінг і глушіння змушують шукати ефективні РЕБ-рішення і контрзаходи. За їхніми словами, домінування в електромагнітному спектрі все частіше стає критичним фактором результату повітряних операцій.

Крім того, обмежений доступ до американських інструкторів не зупинив процес — українські пілоти та наземні екіпажі розробили власні тактики, методики та процедури. Вони впровадили принципи Agile Combat Employment (ACE) — гнучкого бойового застосування з розосередженням на малих аеродромах і мінімальною інфраструктурою. Цей підхід допоміг зберегти боєздатність попри постійні удари по об'єктах авіаційної інфраструктури. За даними Дептула, за майже чотири роки війни в Україні жодна авіабаза повністю не виведена з ладу.

Водночас українські льотчики говорять про необхідність додаткових ресурсів — від передових систем РЕБ до логістичної підтримки, для досягнення максимального успіху.

"Досвід України з F-16 — це більше, ніж просто історія про стійкість; це жива лабораторія повітряної війни, де можна зрозуміти, що розміри, можливості, доктрини й стратегії, залучені в ній, унікальні", — наголосив генерал Дептул.

Нагадаємо, військовий аналітик National Interest Гаррісон Касс вважає, що Україна чинить опір повітряному тиску ЗС РФ завдяки п'яти основним військовим літакам. Йдеться про авіапарк Повітряних сил ЗСУ, до якого увійшли F-16 Fighting Falcon, Mirage 2000, МіГ-29, Су-27 і Су-25.