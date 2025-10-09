"Живая лаборатория" борьбы: как украинские F-16 изменили правила игры в небе, — генерал

Американские военные отмечают, что летчики и техники Воздушных сил ВСУ адаптируют истребители F-16 к условиям высокой интенсивности боевых действий. Эти самолеты выполняют до 80% боевых вылетов и превращаются в "живую лабораторию" современной воздушной кампании.

Один из ведущих украинских пилотов-истребителей, известный под позывным "АБ", рассказал американским коллегам о трансформации ВСУ и роли F-16 в защите воздушного пространства. Он является командиром авиакрыла, на счету которого более тысячи российских БПЛА типа "Шахед" и крылатых ракет. Об этом говорится в материале генерал-лейтенанта Дэвида Дептула для Air and Space Forces.

По его словам, переход с советских МиГ-29 на F-16 значительно повысил ситуационную осведомленность экипажей, работу бортовых РЛС и точность ударов. При этом была отмечена высокая адаптивность украинских летчиков и наземных техников, сумевших быстро освоить новую технику в условиях интенсивных боевых действий и ограниченных ресурсов.

Параллельно растут технические вызовы. "АБ" и другие собеседники подчеркивают усиление российских средств радиоэлектронной борьбы: ежедневные помехи, спуфинг и глушение вынуждают искать эффективные РЭБ-решения и контрмеры. По их словам, доминирование в электромагнитном спектре все чаще становится критическим фактором исхода воздушных операций.

Кроме того, ограниченный доступ к американским инструкторам не остановили процесс — украинские пилоты и наземные экипажи разработали собственные тактики, методики и процедуры. Они внедрили принципы Agile Combat Employment (ACE) — гибкого боевого применения с рассредоточением по малым аэродромам и минимальной инфраструктурой. Этот подход помог сохранить боеспособность несмотря на постоянные удары по объектам авиационной инфраструктуры. По данным Дептула, за почти четыре года войны в Украине ни одна авиабаза полностью не выведена из строя.

В то же время украинские летчики говорят о необходимости дополнительных ресурсов — от передовых систем РЭБ до логистической поддержки, для достижения максимального успеха.

"Опыт Украины с F-16 — это больше, чем просто история о стойкости; это живая лаборатория воздушной войны, где можно понять, что размеры, возможности, доктрины и стратегии, задействованные в ней, уникальны", — подчеркнул генерал Дептул.

Напомним, военный аналитик National Interest Харрисон Касс считает, что Украина сопротивляется воздушному давлению ВС РФ благодаря пяти основным военным самолетам. Речь идет об авиапарке Воздушных сил ВСУ, в который вошла F-16 Fighting Falcon, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и Су-25.