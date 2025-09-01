Два западных, три советских: какие самолеты ВСУ изменили ход войны с РФ, — аналитик

В первые дни вторжения Российской Федерации военная авиация Украины удержала контроль за воздушным пространством, действуя на старых и дешевых самолетах времен Советского Союза. Со временем авиапарк пополнился западными моделями, благодаря которым произошел "трансформационный скачок".

Украина сопротивляется воздушному давлению ВС РФ благодаря пяти основным военным самолетам, рассказал аналитик Гаррисон Касс на портале National Interest. Речь идет об авиапарке Воздушных сил ВСУ, в который вошла F-16 Fighting Falcon, Mirage 2000, МиГ-29 Fulcrum, Су-27 Flanker и Су-25 Frogfoot. Аналитик кратко описал характеристики самолетов и объяснил, как они повлияли на тактику РФ в Украине и на общий ход войны.

Авиация Украины — детали

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon предоставили США, Дания и Нидерланды. Самолет имеет авионику, радар и вооружение в соответствии со стандартами НАТО. Получив западные истребители, Воздушные силы ВСУ смогли лучше перехватывать ракеты и дроны ВС РФ и "обеспечили ценные возможности для ударов на расстоянии". Аналитик отметил, что произошел "трансформационный скачок в возможностях Украины в воздушном бою", появился новый "сдерживающий фактор" и что это заставило РФ "фундаментально пересмотреть" стратегию боев в воздухе. Dassault Mirage 2000 — самолет легкий, маневренный, имеет современные локаторы и средства радиоэлектронной борьбы, способен стрелять всеми видами западных авиационных боеприпасов. Отмечается, что Воздушные силы ВСУ получили немного этих самолетов, но они смогли закрыть "критический пробел" в обороне. Кроме того, Mirage 2000 помогает патрулированию и в оборонительных "контрвоздушных миссиях". Mikoyan MiG-29 Fulcrum — этот самолет в статье называется "рабочей лошадкой", которая после модернизации получила современную авионику и научилась запускать ракеты AGM-88 HARM и JDAM. Украине помогли Польша и Словакия, которые сделали "щедрые пожертвования". Преимущество МиГ-29 в том, что его хорошо знают украинские пилоты. Sukhoi Su-27 Flanker — положительными характеристиками этого самолета являются его мощные двигатели, маневренность и сильные радиолокаторы. Кроме того, в ВС ВСУ за ними хорошо ухаживали, и поэтому они пригодны для миссий новой войны. Главные задачи Су-27 — патрулирование воздуха, сопровождение других самолетов, дальние удары по российским истребителям. Sukhoi Su-25 Frogfoot — самолет выполняет задачи непосредственной воздушной поддержки на поле боя, говорится в статье. Отмечается, что он способен выдерживать сильные обстрелы и наносить удары "воздух-земля" по позициям противника. Назначение Су-25 — атаки на колонны бронетехники, скопления живой силы и на позиции противника. Аналитик признал, что самолет является "устаревшей платформой", которая подвергается ударам "земля-воздух", но "является незаменимым оператором на передовой в борьбе Украины за выживание".

Отметим, ранее Фокус писал об изменениях авиации ВСУ благодаря помощи Франции. В частности, Париж предоставил украинцам самолеты Mirage-2000D, которые способны запускать ракеты SCALP-EG.

Напоминаем, в июне в сети показали сокрушительный удар самолета МиГ-29 Воздушных сил ВСУ по позициям россиян в Белгородской области.