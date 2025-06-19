Сокрушительный удар МиГ-29: авиация ВСУ разнесла позиции россиян под Белгородом (видео)

Украинская тактическая авиация продолжает активное применение высокоточного вооружения по позициям российских войск. Очередной удар был нанесен по скоплению живой силы противника в поселке Козинка Белгородской области.

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Атаку провел истребитель МиГ-29, вооруженный двумя французскими управляемыми авиабомбами AASM Hammer, сообщает Telegram-канал "Соняшник".

На обнародованном видео запечатлен момент, когда боеприпасы пробивают крышу здания и детонируют внутри, полностью уничтожая укрепленное укрытие с находившимся там личным составом.

По данным проекта WarArchive, удар пришелся по зданию в центральной части поселка: 50.462630; 35.591975.

AASM Hammer: эффективное оружие

Французские комплекты модернизации AASM (Armement Air-Sol Modulaire), также известные как Hammer, предназначены для превращения стандартных авиабомб в высокоточное дальнобойное оружие. В отличие от американских JDAM, французский вариант включает твердотопливный ускоритель, что существенно увеличивает дальность полета — до 15 км при низком сбросе и до 70 км при сбросе с высоты.

На вооружении ВСУ применяются, в частности, следующие модификации:

Hammer-250 – для 227-кг бомб Mk.82

Hammer-1000 – для 908-кг бомб Mk.84

Напомним, это уже не первый случай эффективного применения AASM Hammer в сочетании с МиГ-29. 13 июня украинский истребитель нанес два удара в районе Новозлатополя в Запорожской области, уничтожив ангар с боеприпасами и горючим, а также помещение с операторами российских БПЛА.

Аналогичный удар был зафиксирован 8 июня на южном направлении, где в результате попадания бомбы детонировал склад боеприпасов и было уничтожено скопление вражеской пехоты.