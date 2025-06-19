Нищівний удар МіГ-29: авіація ЗСУ рознесла позиції росіян під Бєлгородом (відео)
Українська тактична авіація продовжує активне застосування високоточного озброєння по позиціях російських військ. Чергового удару було завдано по скупченню живої сили противника в селищі Козинка Бєлгородської області.
Атаку провів винищувач МіГ-29, озброєний двома французькими керованими авіабомбами AASM Hammer, повідомляє Telegram-канал "Соняшник".
На оприлюдненому відео відображено момент, коли боєприпаси пробивають дах будівлі та детонують усередині, повністю знищуючи укріплене укриття з особовим складом, який там перебував.
За даними проєкту WarArchive, удар припав на будівлю в центральній частині селища: 50.462630; 35.591975.
AASM Hammer: ефективна зброя
Французькі комплекти модернізації AASM (Armement Air-Sol Modulaire), також відомі як Hammer, призначені для перетворення стандартних авіабомб на високоточну далекобійну зброю. На відміну від американських JDAM, французький варіант включає твердопаливний прискорювач, що істотно збільшує дальність польоту — до 15 км за умови низького скидання і до 70 км за умови скидання з висоти.
На озброєнні ЗСУ застосовуються, зокрема, такі модифікації:
- Hammer-250 — для 227-кг бомб Mk.82
- Hammer-1000 — для 908-кг бомб Mk.84
Нагадаємо, це вже не перший випадок ефективного застосування AASM Hammer у поєднанні з МіГ-29. 13 червня український винищувач завдав два удари в районі Новозлатополя на Запоріжжі, знищивши ангар із боєприпасами та пальним, а також приміщення з операторами російських БПЛА.
Аналогічний удар було зафіксовано 8 червня на південному напрямку, де внаслідок влучання бомби детонував склад боєприпасів і було знищено скупчення ворожої піхоти.