Нищівний удар МіГ-29: авіація ЗСУ рознесла позиції росіян під Бєлгородом (відео)

Українська тактична авіація продовжує активне застосування високоточного озброєння по позиціях російських військ. Чергового удару було завдано по скупченню живої сили противника в селищі Козинка Бєлгородської області.

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Атаку провів винищувач МіГ-29, озброєний двома французькими керованими авіабомбами AASM Hammer, повідомляє Telegram-канал "Соняшник".

На оприлюдненому відео відображено момент, коли боєприпаси пробивають дах будівлі та детонують усередині, повністю знищуючи укріплене укриття з особовим складом, який там перебував.

За даними проєкту WarArchive, удар припав на будівлю в центральній частині селища: 50.462630; 35.591975.

AASM Hammer: ефективна зброя

Французькі комплекти модернізації AASM (Armement Air-Sol Modulaire), також відомі як Hammer, призначені для перетворення стандартних авіабомб на високоточну далекобійну зброю. На відміну від американських JDAM, французький варіант включає твердопаливний прискорювач, що істотно збільшує дальність польоту — до 15 км за умови низького скидання і до 70 км за умови скидання з висоти.

На озброєнні ЗСУ застосовуються, зокрема, такі модифікації:

Hammer-250 — для 227-кг бомб Mk.82

Hammer-1000 — для 908-кг бомб Mk.84

Нагадаємо, це вже не перший випадок ефективного застосування AASM Hammer у поєднанні з МіГ-29. 13 червня український винищувач завдав два удари в районі Новозлатополя на Запоріжжі, знищивши ангар із боєприпасами та пальним, а також приміщення з операторами російських БПЛА.

Аналогічний удар було зафіксовано 8 червня на південному напрямку, де внаслідок влучання бомби детонував склад боєприпасів і було знищено скупчення ворожої піхоти.