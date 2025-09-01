Два західних, три радянських: які літаки ЗСУ змінили хід війни з РФ, — аналітик

У перші дні вторгнення Російської Федерації військова авіація України втримала контроль за повітряним простором, діючи на старих та дешевих літаках часів Радянського Союзу. З часом авіапарк поповнився західними моделями, завдяки яким відбувся "трансформаційний стрибок".

Україна опирається повітряному тиску ЗС РФ завдяки п'яти основним військовим літакам, розповів аналітик Гаррісон Касс на порталі National Interest. Ідеться про авіапарк Повітряних сил ЗСУ, до якого увійшла F-16 Fighting Falcon, Mirage 2000, МіГ-29 Fulcrum, Су-27 Flanker та Су-25 Frogfoot. Аналітик коротко описав характеристики літаків та пояснив, як вони вплинули на тактику РФ в Україні та на загальний перебіг війни.

Авіація України — деталі

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon надали США, Данія та Нідерланди. Літак має авіоніку, радар та озброєння відповідно до стандартів НАТО. Отримавши західні винищувачі, Повітряні сили ЗСУ змогли краще перехоплювати ракети та дрони ЗС РФ і "забезпечили цінні можливості для ударів на відстані". Аналітик наголосив, що відбувся "трансформаційний стрибок у можливостях України в повітряному бою", з'явився новий "стримуючий фактор" і що це примусило РФ "фундаментально переглянути" стратегію боїв у повітрі. Dassault Mirage 2000 — літак легкий, маневрений, має сучасні локатори та засоби радіоелектронної боротьби, здатен стріляти усіма видами західних авіаційних боєприпасів. Зауважується, що Повітряні сили ЗСУ отримали небагато цих літаків, але вони змогли закрити "критичну прогалину" у обороні. Крім того, Mirage 2000 допомагає патрулюванню та в оборонних "контрповітряних місіях". Mikoyan MiG-29 Fulcrum — цей літак у статті називається "робочою конячкою", яка після модернізації отримала сучасну авіоніку та навчилась запускати ракети AGM-88 HARM та JDAM. Україні допомогли Польща та Словаччина, які зробили "щедрі пожертвування". Перевага МіГ-29 у тому, що його добре знають українські пілоти. Sukhoi Su-27 Flanker — позитивними характеристиками цього літака є його потужні двигуни, маневреність та сильні радіолокатори. Крім того, у ПС ЗСУ за ними гарно доглядали, і тому вони придатні для місій нової війни. Головні завдання Су-27 — патрулювання повітря, супровід інших літаків, далекі удари по російських винищувачах. Sukhoi Su-25 Frogfoot — літак виконує задачі безпосередньої повітряної підтримки на полі бою, ідеться у статті. Наголошується, що він здатен витримувати сильні обстріли й завдавати ударів "повітря-земля" по позиціях противника. Призначення Су-25 — атаки на колони бронетехніки, скупчення живої сили та на позиції противника. Аналітик визнав, що літак є "застарілою платформою", яка піддається ударам "земля-повітря", але "є незамінним оператором на передовій у боротьбі України за виживання".

Зазначимо, раніше Фокус писав про зміни авіації ЗСУ завдяки допомозі Франції. Зокрема, Париж надав українцям літаки Mirage-2000D, які здатні запускати ракети SCALP-EG.

Нагадуємо, у червні у мережі показали нищівний удар літака МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ по позиціях росіян у Бєлгородській області.