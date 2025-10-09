Підрив аміакопроводу "Тольятті-Одеса": у Міноборони РФ звинуватили ЗСУ, хоча самі скинули КАБ

Удень 9 жовтня було підірвано аміакопровід "Тольятті-Одеса" в районі 2,5 км на схід від населеного пункту Русин Яр Краматорського району Донецької області.

Related video

У Міноборони РФ в інциденті звинуватили українських військових, про що йдеться в офіційному повідомленні відомства в соцмережах.

Згідно з оприлюдненою інформацією, підрозділи ЗСУ нібито замінували відгалуження аміакопроводу під час відступу близько 13:05 (12:05 за київським часом).

"Зазначений трубопровід було підірвано, що призвело до викиду залишків аміаку через його пошкоджену ділянку. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає", — запевнили в російському МО.

У Міноборони РФ провину за підрив поклали на ЗСУ Фото: Скриншот

У Генштабі ЗСУ цю інформацію ніяк не коментували. У звіті тільки повідомляється про те, що на Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки і в бік Плещіївки.

Запах аміаку чують навіть у дружківці Фото: Скриншот

А ось журналіст Денис Казанський пише, що підрив — справа рук російських окупантів, які скинули КАБ на аміакопровід. Він опублікував кадри з викидом аміаку, порівнявши їх із газовими атаками часів Першої світової війни.

За його словами, запах аміаку відчувається сьогодні навіть у Дружківці, Слов'янську та Краматорську.

"Пропаганда РФ зрозуміло тепер волає, що Україна сама все замінувала і підірвала. Ну, звичайна справа...", — констатує він.

Про різкий запах аміаку в повітрі жителі Дружківки почали писати після першої години дня.

Людей попереджають, що після підриву утворилася отруйна хмара, яка загрожує людям і тваринам та може спричинити опіки очей, шкіри та дихальних шляхів.

На момент написання матеріалу в Донецькій ОВА поки що теж не прокоментували ситуацію з аміакопроводом.

Аміакопровід Тольятті — Одеса: що про нього відомо

Аміакопровід Тольятті-Одеса — це магістральна труба для транспортування рідкого аміаку з Росії через територію України до Одеського припортового заводу, де речовина перевантажувалася на морські судна для подальшого експорту.

Рішення про будівництво було ухвалено 1975 року, перша черга введена в експлуатацію 1979-го, а повністю трасу добудували 1981 року. Загальна протяжність трубопроводу становить близько 2,4 тис. кілометрів.

Проєктна потужність аміакопроводу сягає 2,5 млн т аміаку на рік, що робить його найбільшою подібною системою у світі. Одна з найскладніших ділянок траси — перехід через Дніпро довжиною понад 700 метрів.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ 24 лютого 2022-го хімпідприємство "Тольяттіазот" зупинило транзит аміаку через трубопровід, і відтоді його не використовують за прямим призначенням.

Раніше повідомлялося, що ССО підірвали газопереробний завод "Лукойл" і магістральний газопровід РФ.

Нагадаємо також, що під Саратовом ГУР підірвало ще один магістральний нафтопровід.