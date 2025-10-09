Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса": в Минобороны РФ обвинили ВСУ, хотя сами сбросили КАБ

Днем 9 октября был подорван аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в районе 2,5 км на восток от населенного пункта Русин Яр Краматорского района Донецкой области.

В Минобороны РФ в случившемся обвинили украинских военных, о чем говорится в официальном сообщении ведомства в соцсетях.

Согласно обнародованной информации, подразделения ВСУ якобы заминировали ответвление аммиакопровода при отступлении около 13:05 (12:05 по киевскому времени).

"Указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — заверили в российском МО.

В Генштабе ВСУ эту информацию никак не комментировали. В отчете только сообщается о том, что на Константиновском направлении противник десять раз пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

А вот журналист Денис Казанский пишет, что подрыв — дело рук российских оккупантов, которые сбросили КАБ на аммиакопровод. Он опубликовал кадры с выбросом аммиака, сравнив их с газовыми атаками времен Первой мировой войны.

По его словам, запах аммиака ощущается сегодня даже в Дружковке, Славянске и Краматорске.

"Пропаганда РФ разумеется теперь орет, что Украина сама все заминировала и подорвала. Ну, обычное дело…", — констатирует он.

О резком запахе аммиака в воздухе жители Дружковки начали писать после часа дня.

Людей предупреждают, что после подрыва образовалось ядовитое облако, которое угрожает людям и животным и может повлечь ожоги глаз, кожи и дыхательных путей.

На момент написания материала в Донецкой ОВА пока что тоже не прокомментировали ситуацию с аммиакопроводом.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса: что о нем известно

Аммиакопровод Тольятти-Одесса — это магистральная труба для транспортировки жидкого аммиака из России через территорию Украины к Одесскому припортовому заводу, где вещество перегружалось на морские суда для дальнейшего экспорта.

Решение о строительстве было принято в 1975 году, первая очередь введена в эксплуатацию в 1979-м, а полностью трассу достроили в 1981 году. Общая протяженность трубопровода составляет около 2,4 тыс. километров.

Проектная мощность аммиакопровода достигает 2,5 млн т аммиака в год, что делает его крупнейшей подобной системой в мире. Один из самых сложных участков трассы — переход через Днепр длиной более 700 метров.

После начала полномасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022-го химпредприятие "Тольяттиазот" остановило транзит аммиака через трубопровод, и с тех пор он не используется по прямому назначению.

