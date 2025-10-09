ССО взорвали газоперерабатывающий завод "Лукойл" и магистральный газопровод РФ: ударили на 500 км

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины подтвердили удар по двум стратегическим объектам Российской Федерации в Волгоградской области. Украинские средства поражения прошли 500 км и средства противовоздушной обороны в трех областях, попав по газоперерабатывающему заводу и газовой станции.

Удар по стратегическим объектам РФ нанесли подразделения deep-strike, говорится в заявлении Сил спецопераций в Telegram-канале. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября.

Украинские военные сообщили, что поразили две цели в Волгоградской области — "Коробковский газоперерабатывающий завод" компании "Лукойл" и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка". Обе цели расположены неподалеку от города Котово: между целями — около 8 км.

Удары по РФ — где расположены Коробковский газоперерабатывающий завод и станция Ефимовка Фото: Google Maps

Военные описали, чем важны объекты, которые попали под дальнобойный удар Сил обороны.

"ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ" — предприятие, которое перерабатывает природный газ и попутный нефтяной газ. Ориентировочная мощность — 450 млн куб. м сырья.

ЛПДС "Ефимовка" — станция магистрального газопровода, которая перегоняет газ в три ветки: Куйбышев-Тихорецк (до восточных границ оккупированного Донбасса), Жирновск-Волгоград, Саратов-Кузьмичи (условно, с севера на юг). Мощность станции — 50 млн тонн в год.

Силы специальных операций опубликовали два фото: на одном — оборудование газоперерабатывающего завода, на втором — спутниковое изображение магистральной газоперекачивающей станции.

Удары по РФ — как выглядит Коробковский газоперерабатывающий завод Фото: Из открытых источников Удары по РФ — как выглядит станция Ефимовка Фото: скриншот

На карте проекта DeepState можно отыскать точку, по которой ударили deep-strike ССО. Видим, что вероятное расстояние до целей — около 500 км. При этом неуказанные средства поражения, если бы двигались по прямой, должны пройти средства ПВО, как минимум, Белгородской, Воронежской и Волгоградской областей РФ.

Удары по РФ — какое расстояние до Коробковского ГПЗ Фото: Google Maps

Между тем Минобороны РФ утром 9 октября сообщило, что зафиксировало атаку 19 беспилотников, из них девять якобы сбили в Волгоградской области, по одному — в Белгородской и Воронежской.

Удары по РФ — детали

Отметим, утром 9 октября Фокус писал об ударе по РФ и о возгорании в Волгоградской области. Россияне жаловались в соцсетях, что слышат взрывы и видят пожар в направлении газоперерабатывающего завода "Лукойл". Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку и заявил, что речь идет об энергетическом секторе. По его словам, среди прочего, пострадала котельная в Котовском районе: на нее упали обломки дрона.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях, по которым били украинские средства поражения — ракеты "Фламинго", "Нептун", другие ракеты и дальнобойные дроны. Между тем немецкое медиа рассказало, сколько "Фламинго" прилетело на базу ФСБ РФ в оккупированном Крыму.