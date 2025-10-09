ССО підірвали газопереробний завод "Лукойл" та магістральний газопровід РФ: вдарили на 500 км

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердили удар по двох стратегічних об'єктах Російської Федерації у Волгоградській області. Українські засоби ураження проминули 500 км та засоби протиповітряної оборони у трьох областях, влучивши по газопереробному заводу та газоперекачувальній станції.

Удар по стратегічних об'єктах РФ завдали підрозділи deep-strike, ідеться у заяві Сил спецоперацій у Telegram-каналі. Інцидент відбувся в ніч з 8 на 9 жовтня.

Українські військові повідомили, що вразили дві цілі у Волгоградській області — "Коробківський газопереробний завод" компанії "Лукойл" та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка". Обидві цілі розташовані неподалік від міста Котово: між цілями — близько 8 км.

Удари по РФ - де розташовані Коробківський газопереробний завод та станція Єфимівка Фото: Google Maps

Військові описали, чим важливі об'єкти, які потрапили під далекобійний удар Сил оборони.

"ЛУКОЙЛ-Коробківський ГПЗ" — підприємство, яке переробляє природний газ та супутній нафтовий газ. Орієнтовна потужність — 450 млн куб. м сировини.

ЛВДС "Єфімовка" — станція магістрального газопроводу, яка переганяє газ у три гілки: Куйбишев-Тіхорєцк (до східних кордонів окупованого Донбасу), Жирновськ-Волгоград, Саратов–Кузьмічі (умовно, з півночі на південь). Потужність станції — 50 млн тонн на рік.

Сили спеціальних операцій опублікували два фото: на одному — устаткування газопереробного заводу, на другому — супутникове зображення магістральної газоперекачувальної станції.

Удари по РФ - як виглядає Коробківський газопереробний завод Фото: З відкритих джерел Удари по РФ - як виглядає станція Єфимівка Фото: скриншот

На карті проєкту DeepState можна відшукати точку, по якій вдарили deep-strike ССО. Бачимо, що ймовірна відстань до цілей — близько 500 км. При цьому невказані засоби ураження, якби рухались по прямій, мали б проминути засоби ППО, як мінімум, Бєлгородської, Воронезької та Волгоградської областей РФ.

Удари по РФ - яка відстань до Коробківського ГПЗ Фото: Google Maps

Тим часом Міноборони РФ зранку 9 жовтня повідомило, що зафіксувало атаку 19 безпілотників, з них дев'ять начебто збили у Волгоградській області, по одному — у Бєлгородській та Воронезькій.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, зранку 9 жовтня Фокус писав про удар по РФ і про займання у Волгоградській області. Росіяни скаржились у соцмережах, що чують вибухи та бачать пожежу у напрямку газопереробного заводу "Лукойл". Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку і заявив, що ідеться про енергетичний сектор. З його слів, серед іншого, постраждала котельня Котовському районі: на неї упали уламки дрона.

президент України Володимир Зеленський розповів про цілі, по яких били українські засоби ураження — ракети "Фламінго", "Нептун", інші ракети та далекобійні дрони.