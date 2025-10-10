Український "Томагавк": які перспективи розвитку ракети "Фламінго", — Храпчинський (відео)

Останнім часом у медіа активно обговорюють питання можливого надання Україні американських ракет Tomahawk. Водночас Збройні сили України отримали вітчизняну розробку — ракету FP-5 "Фламінго", яка має потенціал до модернізації, пояснив авіаексперт.

Ракета FP-5 "Фламінго" може стати своєрідним українським "Томагавком", оскільки система має технологічний потенціал. Про це розповів в ефірі Еспресо TV авіаційний експерт і заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Анатолій Храпчинський про розвиток ракетної системи "Фламінго"

"Будь-яка зброя може розвиватися і може покращувати свої технічні характеристики. Ба більше, варто згадати минулорічні удари по нафтових підприємствах Російської Федерації та удари цьогорічні, які стали ефективнішими", — зазначив експерт.

За його словами, озброєння з можливостями нести до тонни вибухівки є актуальним, оскільки воно може атакувати навіть підземні об'єкти противника. Відтак, уже йдеться про масштабування його виробництва.

"Тут я б сказав про перспективу і правильний стратегічний розвиток можливостей, які мають стати основою України. Тому що більшість рішень, які ми зараз бачимо на лінії бойового зіткнення, — це синергія наших військових, наших інженерів, які пропонують рішення для того, щоб посилювати наші удари по території РФ або протидіяти загрозі з боку ворога. Тому насамперед стратегічне бачення, зрозумілі технічні завдання, і тоді рішення справді покращуватимуться", — наголосив Храпчинський.

Якщо говорити конкретно про ракету "Фламінго", продовжив експерт, то система може розвиватися далі — у виробника є власні напрацювання і технічні рішення, зокрема щодо систем навігації. Також є можливість отримати вітчизняні двигуни та інші компоненти ракети, однак тут гостро стоїть питання залежності від закордонних комплектуючих, і насамперед, від Китаю.

"Проблеми, з якими стикаються наші виробники, це відсутність фінансування. Це слабкі можливості з пошуку дешевих технологічних рішень, тому що залишаємося залежними від комплектуючих з Китаю. На четвертий рік війни потрібно говорити про розгорнуті виробничі потужності, наприклад, власних комплектуючих, але при цьому ми досі залежимо від Китаю. Тому що українські компанії, які почали виробляти комплектуючі, не можуть запропонувати таку вартість продукту, яку може запропонувати Китай", — пояснив Храпчинський.

Ракета "Фламінго" — деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня підтвердив використання ракет "Фламінго" для ударів по військових цілях ЗС РФ. За його словами, засіб ураження відпрацював по базі ФСБ у Криму. Медіа Welt написало, що для удару використали три ракети, кожна — в тонну вагою. Дві влучили в ціль, третя впала на відстані 100 м. Після вибуху "Фламінго" з'явилася вирва діаметром 15 м, зазначено в статті.

Тим часом російські Telegram-канали "Воевода Вещает" і "Кирилл Федоров / Война История Оружие" підтвердили застосування українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго" по об'єктах на території Росії. За їхніми даними, удари могли бути завдані під час комбінованої атаки минулого тижня.

Нагадаємо, 8 жовтня військовий експерт пояснив, чому сумнівається в необхідності постачання "Томагавків" США.