Украинский "Томагавк": какие перспективы развития ракеты "Фламинго", — Храпчинский (видео)

В последнее время в медиа активно обсуждают вопрос возможного предоставления Украине американских ракет Tomahawk. В то же время Вооруженные силы Украины получили отечественную разработку — ракету FP-5 “Фламинго”, которая обладает потенциалом к модернизации, объяснил авиаэксперт.

Ракета FP-5 "Фламинго" может стать своего рода украинским "Томагавком", так как система обладает технологическим потенциалом. Об этом рассказал в эфире Еспресо TV авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Анатолий Храпчинский о развитии ракетной системы "Фламинго"

"Любое оружие может развиваться и может улучшать свои технические характеристики. Более того, стоит упомянуть прошлогодние удары по нефтяных предприятиях Российской Федерации и удар этого года, которые стали более эффективными", — отметил эксперт.

По его словам, вооружение с возможностями нести до тонны взрывчатки актуально, поскольку оно может атаковать даже подземные объекты противника. Следовательно, речь уже идет о масштабировании его производства.

"Здесь я бы сказал о перспективе и правильном стратегическом развитии возможностей, которые должны стать основой Украины. Потому что большинство решений, которые мы сейчас видим на линии боевого столкновения, — это синергия наших военных, наших инженеров, которые предлагают решения для того, чтобы усиливать наши удары по территории РФ или противодействовать угрозе со стороны врага. Поэтому прежде всего стратегическое видение, понятные технические задачи, и тогда решения действительно будут улучшаться", — подчеркнул Храпчинский.

Если говорить конкретно о ракете "Фламинго", продолжил эксперт, то система может развиваться далее — у производителя есть собственные наработки и технические решения, в том числе по системах навигации. Также есть возможность получить отечественные двигатели и другие компоненты ракеты, однако здесь остро стоит вопрос зависимости от зарубежных комплектующих, и прежде всего, от Китая.

"Проблемы, с которыми сталкиваются наши производители, это отсутствие финансирования. Это слабые возможности по поиску дешевых технологических решений, потому что остаемся зависимыми от комплектующих из Китая. На четвертый год войны нужно говорить о развернутых производственных мощностях, например, собственных комплектующих, но при этом мы до сих пор зависим от Китая. Потому что украинские компании, начавшие производить комплектующие, не могут предложить такую стоимость продукта, которую может предложить Китай", — пояснил Храпчинский.

Ракета "Фламинго" — детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября подтвердил использование ракет "Фламинго" для ударов по венным целям ВС РФ. По его словам, средство поражение отработало по базе ФСБ в Крыму. Медиа Welt написало, что удара использовали три ракеты, каждая — в тонну весом. Две попали в цель, третья упала на расстоянии 100 м. После взрыва "Фламинго" появилась воронка диаметром 15 м, указано в статье.

Тем временем российские Telegram-каналы "Воевода Вещает" и "Кирилл Федоров / Война История Оружие" подтвердили применение украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" по объектам на территории России. По их данным, удары могли быть нанесены в ходе комбинированной атаки на прошлой неделе.

Напомним, 8 октября военный эксперт объяснил, почему сомневается в необходимости поставки "Томагавков" США.