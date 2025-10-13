БМП під Калінінградом: Військо Польське отримує партію новітніх БМП Borsuk

До кінця 2025 року польська компанія Huta Stalowa Wola (HSW) передасть першу партію серійних бойових машин піхоти Borsuk 15-й Гіжицькій механізованій бригаді. У грудні військові отримають 15 нових машин, які замінять застарілі БМП-1.

Related video

З метою експлуатації новітніх БМП понад 50 польських військових, які першими керуватимуть технікою, проходять навчання на базі HSW. Про це повідомляє Defence24.

У такий спосіб польські збройні сили зміцнять кордон із РФ новою бронетехнікою. Річ у тім, що 15-та Гіжицька механізована бригада входить до складу 16-ї дивізії Сухопутних військ Польщі і дислокується на північному сході країни, поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

Огляд польської БМП Borsuk

Постачання в армію Borsuk — деталі

Підготовка до впровадження нової машини тривала понад два роки. Зазначається, що ще у 2022 році військові проводили випробування Borsuk на полігоні в Оржиші та надсилали виробнику пропозиції щодо її вдосконалення. Деякі машини вже брали участь у параді до Дня Війська Польського, представляючи нове покоління бронетехніки.

Постачання БМП здійснюється в рамках контракту від березня 2025 року, який передбачає виробництво 111 машин до 2029 року. Згідно з графіком, у 2026 році HSW передасть армії ще 3 одиниці, у 2027 — 33, а у 2028 — 55. Це дасть змогу повністю переозброїти два батальйони.

Характеристики БМП Borsuk

Borsuk — сучасна плаваюча бойова машина піхоти, розроблена Huta Stalowa Wola в рамках національної програми модернізації збройних сил. Вона призначена для ведення бойових дій в умовах як рівнинної, так і пересічній місцевості, включно з водними перешкодами.

Машина побудована на гусеничному шасі з модульною конструкцією і може адаптуватися під різні завдання — від класичної БМП до санітарної або командної версії.

Бойова маса: близько 28 тонн

Екіпаж: 3 людини (командир, навідник, механік-водій)

Десант: до 6 піхотинців

Двигун: дизель потужністю 720 к.с.

Максимальна швидкість: до 65 км/год по суші, 8 км/год на воді

Озброєння: 30-мм автоматична гармата Bushmaster Mk 44S, спарений 7,62-мм кулемет, протитанковий ракетний комплекс Spike-LR (опціонально)

Система захисту: модульна броня рівня STANAG 4569, динамічний захист і активна система спостереження кругового огляду.

Головна перевага Borsuk — поєднання високої рухливості, захищеності та плавучості, що робить її однією з найсучасніших БМП у Європі.

Нагадаємо, 2024 року Huta Stalowa Wola розробила дистанційно керовану баштову систему ZSSW-30 для польських сухопутних військ. Турель оснастили системою двовісної стабілізації для основної зброї БМП Borsuk і Rosomak.