БМП под Калининградом: Войско Польское получает партию новейших БМП Borsuk

До конца 2025 года польская компания Huta Stalowa Wola (HSW) передаст первую партию серийных боевых машин пехоты Borsuk 15-й Гижицкой механизированной бригаде. В декабре военные получат 15 новых машин, которые заменят устаревшие БМП-1.

С целью эксплуатации новейших БМП более 50 польских военных, которые первыми будут управлять техникой, проходят обучения на базе HSW. Об этом сообщает Defence24.

Таким образом польские вооруженные силы укрепят границу с РФ новой бронетехникой. Дело в том, что 15-я Гижицкая механизированная бригада входит в состав 16-й дивизии Сухопутных войск Польши и дислоцируется на северо-востоке страны, вблизи границы с Калининградской областью РФ.

Обзор польской БМП Borsuk

Поставки в армию Borsuk — детали

Подготовка к внедрению новой машины длилась более двух лет. Отмечается, что еще в 2022 году военные проводили испытания Borsuk на полигоне в Оржише и направляли производителю предложения по ее усовершенствованию. Некоторые машины уже участвовали в параде ко Дню Войска Польского, представляя новое поколение бронетехники.

Поставка БМП осуществляется в рамках контракта от марта 2025 года, который предусматривает производство 111 машин до 2029 года. Согласно графику, в 2026 году HSW передаст армии еще 3 единицы, в 2027 — 33, а в 2028 — 55. Это позволит полностью перевооружить два батальона.

Характеристики БМП Borsuk

Borsuk — современная плавающая боевая машина пехоты, разработанная Huta Stalowa Wola в рамках национальной программы модернизации вооруженных сил. Она предназначена для ведения боевых действий в условиях как равнинной, так и пересеченной местности, включая водные преграды.

Машина построена на гусеничном шасси с модульной конструкцией и может адаптироваться под различные задачи — от классической БМП до санитарной или командной версии.

Боевая масса: около 28 тонн

Экипаж: 3 человека (командир, наводчик, механик-водитель)

Десант: до 6 пехотинцев

Двигатель: дизель мощностью 720 л.с.

Максимальная скорость: до 65 км/ч по суше, 8 км/ч на воде

Вооружение: 30-мм автоматическая пушка Bushmaster Mk 44S, спаренный 7,62-мм пулемет, противотанковый ракетный комплекс Spike-LR (опционально)

Система защиты: модульная броня уровня STANAG 4569, динамическая защита и активная система наблюдения кругового обзора.

Главное преимущество Borsuk — сочетание высокой подвижности, защищенности и плавучести, что делает ее одной из самых современных БМП в Европе.

Напомним, в 2024 году Huta Stalowa Wola разработала дистанционно управляемую башенную систему ZSSW-30 для польских сухопутных войск. Турель оснастили системой двухосной стабилизации для основного оружия БМП Borsuk и Rosomak.