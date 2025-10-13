Франція модернізує винищувачі Mirage 2000 RMV: як знищать "Шахеди" (відео)

У квітні Військово-повітряні та космічні сили Франції офіційно оголосили про введення в експлуатацію Mirage 2000D RMV після проміжного ремонту. Це модернізована версія винищувача, адаптована для боротьби з безпілотниками.

Модернізований варіант винищувача отримав низку систем озброєння для виконання завдань з підтримки наземних сил, однак розглядаються варіанти інтеграції систем для ефективнішого перехоплення БПЛА. Про це 12 жовтня повідомив ресурс Opex360.

Основні зміни та можливості Mirage 2000

Озброєння

Винищувач Mirage 2000D RMV може застосовувати 30-мм гарматний контейнер CC422 і використовувати ракети класу "повітря-повітря" MICA IR замість Magic II. Варіант із модульним озброєнням класу "повітря-земля" AASM поки що не було прийнято, хоча оснащення винищувача цими системами як "гнучкого" і відносно недорогого рішення все ж розглядається.

Тим часом армія також розглядає варіанти подальшого озброєння Mirage 2000D лазерно-керованими ракетами, зокрема ACULEUS-LG від Thales, що, як очікується, підвищить ефективність літака проти малих, маневрених цілей і БПЛА. Як приклад успішного застосування такого підходу експерти наводять досвід ВПС США в Червоному морі, де винищувачі F-16 використовували керовані 70-мм ракети APKWS II для ураження безпілотників.

Огляд керованої ракети ACULEUS-LG

Радіоелектронна та оптична апаратура

Літак зберіг здатність працювати з системою РЕБ ASTAC (Analyseur Super heterodyne TACtique) для виявлення радарів і перехоплення електронних сигналів у діапазоні 0,5-5 ГГц. Крім того, Mirage 2000D RMV може використовувати підвісну гондолу TALIOS (Targeting Long-range Identification Optronic System) для виявлення, ідентифікації та ураження рухомих цілей вдень і вночі.

У зв'язку з модернізацією винищувачів французький генерал Жером Белланжер вказав на необхідність вивчення недорогих рішень для боротьби з масовими хвилями ударних дронів типу Shahed.

"Mirage 2000D не сказав останнього слова. Ми вивчаємо його можливості в боротьбі з дронами та націлені на гнучкі рішення, засновані на бойовому досвіді та контрольованій вартості", — зазначив він.

За його словами, модернізація орієнтована на практичні, перевірені рішення, які можна швидко впроваджувати в серійну експлуатацію.

Раніше повідомлялося, що союзники НАТО пропонують Греції розглянути можливість передачі Україні частини парку винищувачів Mirage 2000-5. За даними ЗМІ, йдеться про 24 літаки, однак такий крок для Афін залишається чутливим у політичному аспекті.