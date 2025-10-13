Франция модернизирует истребители Mirage 2000 RMV: как уничтожат "Шахеды" (видео)

В апреле Военно-воздушные и космические силы Франции официально объявили о вводе в эксплуатацию Mirage 2000D RMV после промежуточного ремонта. Это модернизированная версия истребителя, адаптированная для борьбы с беспилотниками.

Модернизированный вариант истребителя получил ряд систем вооружения для выполнения задач по поддержке наземных сил, однако рассматриваются варианты интеграции систем для более эффективного перехвата БПЛА. Об этом 12 октября сообщил ресурс Opex360.

Основные изменения и возможности Mirage 2000

Вооружение

Истребитель Mirage 2000D RMV может применять 30-мм пушечный контейнер CC422 и использовать ракеты класса "воздух-воздух" MICA IR вместо Magic II. Вариант с модульным вооружением класса "воздух-земля" AASM пока не был принят, хотя оснащения истребителя этими системами как "гибкого" и относительно недорогого решения все же рассматривается.

Между тем армия также рассматривает варианты дальнейшего вооружения Mirage 2000D лазерно-управляемыми ракетами, в частности ACULEUS-LG от Thales, что, как ожидается, повысит эффективность самолета против малых, маневренных целей и БПЛА. В качестве примера успешного применения подобного подхода эксперты приводят опыт ВВС США в Красном море, где истребители F-16 использовали управляемые 70-мм ракеты APKWS II для поражения беспилотников.

Обзор управляемой ракеты ACULEUS-LG

Радиоэлектронная и оптическая аппаратура

Самолет сохранил способность работать с системой РЭБ ASTAC (Analyseur Super heterodyne TACtique) для обнаружения радаров и перехвата электронных сигналов в диапазоне 0,5–5 ГГц. Кроме того, Mirage 2000D RMV может использовать подвесную гондолу TALIOS (Targeting Long-range Identification Optronic System) для обнаружения, идентификации и поражения движущихся целей днем и ночью.

В связи с модернизацией истребителей французский генерал Жером Белланжер указал на необходимость изучения недорогих решений для борьбы с массовыми волнами ударных дронов типа Shahed.

"Mirage 2000D не сказал последнего слова. Мы изучаем его возможности в борьбе с дронами и нацелены на гибкие решения, основанные на боевом опыте и контролируемой стоимости", — отметил он.

По его словам, модернизация ориентирована на практические, проверенные решения, которые можно быстро внедрять в серийную эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что союзники НАТО предлагают Греции рассмотреть возможность передачи Украине части парка истребителей Mirage 2000-5. По данным СМИ, речь идет о 24 самолетах, однако такой шаг для Афин остается чувствительным в политическом аспекте.