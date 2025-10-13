МіГ-31 РФ дозаправляють під час ударів "Кинджалів": що погіршиться для українців

Збройні сили Російської Федерації застосували літак Іл-78 для дозаправки у повітрі винищувача-перехоплювача МіГ-31, носія аеробалістичних ракет "Кинджал". Внаслідок такої вигадки літак довше перебуватиме у повітрі, а росіяни триматимуть під вогневим контролем Арктику та Баренцеве море.

Винищувач МіГ-31 під час дозаправки ніс одну ракету Х-47М2 "Кинджал", повідомив OSINT-аналітик з ніком OSINTWarfare у соцмережі X. Аналітики порталу The Army Recognition пояснили, що таке рішення вигадали росіяни після двох ударів засобів ураження Сил оборони по аеродромах "Енгельс-2" (Саратовська область) та "Сольці" (Новгородська область). Командування ЗС РФ відвело бази МіГ-31 якомога далі від України й тепер дозаправляє їх у повітрі. Через це літаки довше загрожують українцям, оскільки подовшав час виконання бойового завдання.

Допис OSINTера з'явився вдень 12 жовтня. У дописі — фото моменту заправки та інформація, що це "МіГ-31К, озброєний гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал", заправляється десь над Росією". Бачимо винищувач, від якого труба з паливом тягнеться до іншого літака, на хвості якого надпис — "ВМС России". Номер заправника заблюрений, але розпізнаються літери та цифри RF 3[чи 8]4.

Літак МіГ-31 - винищувач заправляють через Іл-78 Фото: Warfare / X

На порталі The Army Recognition уточнили, що не усі МіГ-31 "мають фіксований зонд з лівого борту для дозаправки зонда", а лише деякі типи.

"Таке поєднання забезпечує швидкий час досягнення цілі та важке корисне навантаження звичайної або ядерної зброї, зберігаючи при цьому можливість евакуації далеко з фронту", — ідеться у статті.

Аналітики також зауважили, що нова тактика РФ має вразливість. Ідеться про те, що російський авіафлот має мало Іл-78 і їх бережуть, підіймаючи в повітря вглибині території. У статті виділили наслідки новації для обох сторін.

Україна та партнери повинні зосередитись на засобах ППО, швидше реагувати на виявлення повітряних цілей та краще захищати важливі вузли. Росія отримала ширший коридор для пуску "Кинджалів", але тепер з'явилась залежність від паливозаправників, які в дефіциті. При цьому, дещо втрачається оперативна дальність для ракетних ударів.

Ще один наслідок має геополітичний та практичний вимір, ідеться у статті. Вказується, що через зростання дальності польоті МіГ-31 тепер можуть, за потреби, випустити ракети у бік Баренцева та Каспійського морів й тримати під контролем всю Арктику. З точки зору практичних наслідків, ідеться про ускладнення роботи засобів ППО.

"Дозаправка відокремлює базування від азимутів запуску, дозволяючи екіпажам вибирати пеленги, що ускладнює відстеження Україною, створює різні осі загрози для батарей Patriot та скорочує час попередження про цільову інфраструктуру", — написали аналітики.

Літак МіГ-31 — що відомо про носія "Кинджалів"

МіГ-31 можуть перебувати у повітрі близько 2,5-3 годин залежно від режиму польоту, а з дозаправкою — 6-7 год. Останній обстріл, у якому росіяни використали ці літаки, відбувся 10 жовтня. Згідно з даними командування, ЗС РФ запустили дві ракети "Кинджал", одну з яких вдалось збити засобами ППО.

Іл-78 "Мідас" — це літак, створений у 70-80 роки 20 століття, за часів СРСР. Основне його призначення — заправка бойових літаків у повітрі. Літак має три штанги для з'єднання з іншими повітряними суднами, а загальний об'єм палива, яке він може нести — близько 105 тонни (з них дві третини — на заправку). Згідно з даними порталу Military Factory, росіяни мають близько 19 Іл-78, а у 2018 почали випробування модернізованого Іл-78М-90А.

Зазначимо, 10 жовтня росЗМІ повідомили про падіння МіГ-31 у Липецькій області. Пізніше росіяни пояснили, що зламалось у літаку за 30 млн дол., чому він упав і що сталось з екіпажем.