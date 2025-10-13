МиГ-31 РФ дозаправляют во время ударов "Кинжалов": что ухудшится для украинцев

Вооруженные силы Российской Федерации применили самолет Ил-78 для дозаправки в воздухе истребителя-перехватчика МиГ-31, носителя аэробаллистических ракет "Кинжал". Вследствие такой выдумки самолет будет дольше находиться в воздухе, а россияне будут держать под огневым контролем Арктику и Баренцево море.

Истребитель МиГ-31 во время дозаправки нес одну ракету Х-47М2 "Кинжал", сообщил OSINT-аналитик с ником OSINTWarfare в соцсети X. Аналитики портала The Army Recognition объяснили, что такое решение придумали россияне после двух ударов средств поражения Сил обороны по аэродромам "Энгельс-2" (Саратовская область) и "Сольцы" (Новгородская область). Командование ВС РФ отвело базы МиГ-31 как можно дальше от Украины и теперь дозаправляет их в воздухе. Из-за этого самолеты дольше угрожают украинцам, поскольку увеличилось время выполнения боевого задания.

Сообщение OSINTера появилось днем 12 октября. В заметке — фото момента заправки и информация, что это "МиГ-31К, вооруженный гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал", заправляется где-то над Россией". Видим истребитель, от которого труба с топливом тянется к другому самолету, на хвосте которого надпись — "ВМС России". Номер заправщика заблюрен, но распознаются буквы и цифры RF 3[или 8]4.

Самолет МиГ-31 — истребитель заправляют через Ил-78 Фото: Warfare / X

На портале The Army Recognition уточнили, что не все МиГ-31 "имеют фиксированный зонд с левого борта для дозаправки зонда", а лишь некоторые типы.

"Такое сочетание обеспечивает быстрое время достижения цели и тяжелую полезную нагрузку обычного или ядерного оружия, сохраняя при этом возможность эвакуации далеко от фронта", — говорится в статье.

Аналитики также отметили, что новая тактика РФ имеет уязвимость. Речь идет о том, что российский авиафлот имеет мало Ил-78 и их берегут, поднимая в воздух в глубине территории. В статье выделили последствия новации для обеих сторон.

Украина и партнеры должны сосредоточиться на средствах ПВО, быстрее реагировать на обнаружение воздушных целей и лучше защищать важные узлы. Россия получила широкий коридор для пуска "Кинжалов", но теперь появилась зависимость от топливозаправщиков, которые в дефиците. При этом, несколько теряется оперативная дальность для ракетных ударов.

Еще одно последствие имеет геополитическое и практическое измерение, говорится в статье. Указывается, что из-за роста дальности полета МиГ-31 теперь могут при необходимости выпустить ракеты в сторону Баренцева и Каспийского морей и держать под контролем всю Арктику. С точки зрения практических последствий, речь идет об усложнении работы средств ПВО.

"Дозаправка отделяет базирование от азимутов запуска, позволяя экипажам выбирать пеленги, что затрудняет отслеживание Украины, создает различные оси угрозы для батарей Patriot и сокращает время предупреждения о целевой инфраструктуре", — написали аналитики.

Самолет МиГ-31 — что известно о носителе "Кинжалов"

МиГ-31 могут находиться в воздухе около 2,5-3 часов в зависимости от режима полета, а с дозаправкой — 6-7 часов. Последний обстрел, в котором россияне использовали эти самолеты, состоялся 10 октября. Согласно данным командования, ВС РФ запустили две ракеты "Кинжал", одну из которых удалось сбить средствами ПВО.

Ил-78 "Мидас" — это самолет, созданный в 70-80 годы 20 века, во времена СССР. Основное его назначение — заправка боевых самолетов в воздухе. Самолет имеет три штанги для соединения с другими воздушными судами, а общий объем топлива, которое он может нести — около 105 тонн (из них две трети — на заправку). Согласно данным портала Military Factory, россияне имеют около 19 Ил-78, а в 2018 году начали испытания модернизированного Ил-78М-90А.

Отметим, 10 октября росСМИ сообщили о падении МиГ-31 в Липецкой области. Позже россияне объяснили, что сломалось в самолете за 30 млн долл., почему он упал и что произошло с экипажем.