США відмовляються від 44-річних БМП M2 Bradley: що прийде на заміну (відео)

Бойова машина піхоти M2 Bradley, що надійшла на озброєння армії США 1981 року, за понад сорок років служби неодноразово модернізувалася і досі вважається однією з найкращих у своєму класі. Однак, на думку американських військових, потенціал для подальших поліпшень цієї техніки близький до вичерпання.

У США вже кілька десятиліть ведуться роботи зі створення заміни бронемашин Bradley, пише видання European Security & Defence. Після невдалих спроб 1990-х і 2000-х років, у 2020 році стартувала нова програма розробки перспективної БМП XM30 (раніше відомої як OMFV — Optionally Manned Fighting Vehicle).

Огляд прототипу БМП нового покоління від Rheinmetall

Проєкт реалізується в п'ять етапів. На першому етапі (2020-2021 роки) було сформульовано вимоги та проведено аналіз ринку. На другому, що розпочався в липні 2021 року, п'ять учасників представили попередні проєкти XM30. До третього етапу, влітку 2023 року, у програму пройшли лише дві компанії — General Dynamics Land Systems (GDLS) і American Rheinmetall Vehicles (ARV).

З червня 2025 року розпочався четвертий етап — обидві компанії вже виготовляють по сім дослідних зразків нової БМП, а також зразки броні і по два балістичні корпуси та башти. Поставка прототипів очікується до кінця 2026 року, після чого пройдуть великі випробування. На кінцевому етапі, у 2028 році, оберуть переможця і розпочнеться серійне виробництво, а повна експлуатаційна готовність очікується до 2032-го.

БМП XM30: що відомо

Згідно з відкритими даними, нова БМП отримає значно потужніше озброєння, ніж Bradley. Головним калібром стане 50-мм автоматична гармата Enhanced Bushmaster III, здатна стріляти новими програмованими боєприпасами XM1204 з трьома режимами підриву. Додатково машина буде оснащена модульною пусковою установкою для ПТРК і дронів Coyote, а також сучасними системами управління вогнем з елементами штучного інтелекту.

50-гармата XM913 Enhanced Bushmaster III Фото: X (Twitter)

Озброєння БМП XM30 Фото: Відкриті джерела

Одним із ключових нововведень стане опціональна безпілотна експлуатація: XM30 зможе діяти як з екіпажем із двох осіб, так і повністю автономно. У десантному відділенні при цьому зберігається місце для шести бійців.

БМП отримає модульну архітектуру MOSA (Modular Open Systems Architecture), яка дасть змогу швидко проводити модернізацію без необхідності повернення машини на завод. Також XM30 зможе взаємодіяти з наземними роботизованими системами і використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

Також відомо, що GDLS будує свою версію XM30 на платформі Griffin III, а ARV — на KF41 Lynx. Попри високу секретність проєкту, експерти зазначають, що нова машина має стати однією з найбільш технологічних БМП у світі.

Нагадаємо, на початку червня компанія GDLS повідомила про успішне завершення критичного проєктного огляду за програмою новітньої цифрової бойової машини піхоти XM30. Прототип базується на 42-тонному шасі з гібридною електричною трансмісією і озброєний дистанційно керованою гарматою XM913 калібру 50×228 мм.