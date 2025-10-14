США отказываются от 44-летних БМП M2 Bradley: что придет на замену (видео)

Боевая машина пехоты M2 Bradley, поступившая на вооружение армии США в 1981 году, за более чем сорок лет службы неоднократно модернизировалась и до сих пор считается одной из лучших в своем классе. Однако, по мнению американских военных, потенциал для дальнейших улучшений этой техники близок к исчерпанию.

В США уже несколько десятилетий ведутся работы по созданию замены бронемашин Bradley, пишет издание European Security & Defence. После неудачных попыток 1990-х и 2000-х годов, в 2020 году стартовала новая программа разработки перспективной БМП XM30 (ранее известной как OMFV — Optionally Manned Fighting Vehicle).

Обзор прототипа БМП нового поколения от Rheinmetall

Проект реализуется в пять этапов. На первом этапе (2020–2021 года) были сформулированы требования и проведен анализ рынка. На втором, начавшемся в июле 2021 года, пять участников представили предварительные проекты XM30. К третьему этапу, летом 2023 года, в программу прошли лишь две компании — General Dynamics Land Systems (GDLS) и American Rheinmetall Vehicles (ARV).

С июня 2025 года начался четвертый этап — обе компании уже изготавливают по семь опытных образцов новой БМП, а также образцы брони и по два баллистических корпуса и башни. Поставка прототипов ожидается до конца 2026 года, после чего пройдут обширные испытания. На заключительном этапе, в 2028 году, выберут победителя и начнется серийное производство, а полная эксплуатационная готовность ожидается к 2032-му.

БМП XM30: что известно

Согласно открытым данным, новая БМП получит значительно более мощное вооружение, чем Bradley. Главным калибром станет 50-мм автоматическая пушка Enhanced Bushmaster III, способная стрелять новыми программируемыми боеприпасами XM1204 с тремя режимами подрыва. Дополнительно машина будет оснащена модульной пусковой установкой для ПТРК и дронов Coyote, а также современными системами управления огнем с элементами искусственного интеллекта.

50-орудие XM913 Enhanced Bushmaster III Фото: X (Twitter)

Вооружение БМП XM30 Фото: Открытые источники

Одним из ключевых нововведений станет опциональная беспилотная эксплуатация: XM30 сможет действовать как с экипажем из двух человек, так и полностью автономно. В десантном отделении при этом сохраняется место для шести бойцов.

БМП получит модульную архитектуру MOSA (Modular Open Systems Architecture), которая позволит быстро проводить модернизацию без необходимости возвращения машины на завод. Также XM30 сможет взаимодействовать с наземными роботизированными системами и использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Также известно, что GDLS строит свою версию XM30 на платформе Griffin III, а ARV — на KF41 Lynx. Несмотря на высокую секретность проекта, эксперты отмечают, что новая машина должна стать одной из самых технологичных БМП в мире.

Напомним, в начале июня компания GDLS сообщила об успешном завершении критического проектного обзора по программе новейшей цифровой боевой машине пехоты XM30. Прототип базируется на 42-тонном шасси с гибридной электрической трансмиссией и вооружена дистанционно управляемой пушкой XM913 калибра 50×228 мм.